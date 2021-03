UGT considera inaceptables las afirmaciones de la consejera de Educación en la Junta sobre que están “peleando” para que el próximo curso haya presencialidad y que “no vinieron mal algunos hábitos”, en referencia al uso de nuevas tecnologías. “Después de un curso fatídico, con presencialidad en unos centros sí y en otros no, con sobrecarga de trabajo para un profesorado agotado, con incertidumbre constante y absoluta falta de negociación con los representantes de los trabajadores, no esperábamos unas declaraciones de esta naturaleza”, dice en un comunicado la Federación de Servicios Públicos de UGT.

“La consejera Carmen Suárez continúa con su política de ‘dejación de funciones’ y desiste de una obligación fundamental, como es garantizar la presencialidad para todo el alumnado en este último trimestre del curso”, añade. El sindicato se muestra especialmente molesto con la expresión de la consejera relativa a que “a los alumnos no les ha venido mal”. “Que se lo pregunte al alumnado y a sus familias, que se lo pregunte al profesorado que ha visto incrementar sus jornadas laborales sin compensación alguna”, responde UGT.

Por su parte, Carmen Suárez mantuvo ayer una reunión con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres “Miguel Virgós” en la que reiteró el trabajo que la Consejería está desarrollando para conseguir que el mayor número posible de estudiantes acuda a clase todos los días y para garantizar la calidad de la enseñanza telemática. E insistió: “La Consejería está peleando por conseguir la máxima presencialidad y porque las condiciones del próximo curso sean diferentes”. Las familias, con las que habrá una nueva reunión en dos semanas, insisten en recuperar la plena asistencia diaria a clase del alumnado.

Nuevas protestas contra un sistema en el que los alumnos “no aprenden”

Los profesores y los padres de alumnos del IES Pérez de Ayala de Oviedo volvieron a manifestarse ayer, por quinto miércoles consecutivo, contra el sistema de semipresencialidad, al considerar que “sobrecarga a los docentes y los alumnos no aprenden”, indicó un portavoz. Anteayer, martes, también se concentraron profesores del IES La Ería, también de Oviedo. Uno de los profesores del Pérez de Ayala hizo un resumen de “lo mal” que se está gestionando esta crisis: “No formó ni al profesorado ni al alumnado para dar clases no presenciales, se está presionando a los profesores para aprobar y subir las notas, no se ha contratado más personal, no se tomaron las medidas sanitarias necesarias...”, explicó. Y añadió: “La semipresencialidad va contra de la igualdad de oportunidades. En nuestro centro, nuestro alumnado tiene más dificultades por razones socioeconómicas para la semipresencialidad: muchos no tienen ordenador ni conexión en casa”.