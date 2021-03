La vacunación por concejos: la mitad de la población de 80 a 89 años aún espera una dosis en Asturias

Lo que se puede contestar a esas preguntas es que va a ritmos desiguales según el área sanitaria de la que se dependa. No podría ser de otra forma si se tiene en cuenta la diferencia de población entre áreas y los diferentes recursos de los que se disponen. Por eso está bien saber cómo va avanzando según el territorio, para que la población se ponga en situación y sepa si debe preocuparse, o no, de que aún no le hayan llamado para vacunarse. Porque una cosa son los datos generales de Asturias -que dicen que el 88,2% de los mayores de 90 años ya han sido llamado a vacunarse, y también el 54,5% de los octogenarios- y otra los de cada área.

Entendiendo de partida que se solapan las vacunaciones por grupos, y que no sólo se centra el trabajo en la inmunización de los mayores, a continuación se describe área a área qué porcentaje de mayores de 90 años y de 80 años han recibido hasta ahora su dosis de vacunas.

-¿Cómo va el área sanitaria I (Jarrio)?

-Es la zona donde más mayores de 90 años se han vacunado: en concreto el 94,5%. Pero no va tan adelantado en el grupo de 80 a 89 años: solo han llamado al 41,25%. En total en el área, y dentro del grupo de mayores de 80 años, han recibido ya al menos una dosis de vacuna 2.743 vecinos.

-¿Cómo va el área sanitaria II (Cangas del Narcea)?

--Es el área que, globalmente, más población de más de 80 años en adelante ha vacunado: el 77%. De hecho, entre los dos grupos (unos mayores de 90 años y otros de 80 a 89 años) a vacunar hay la menor diferencia de toda la región. Se han vacunado en total 2.232 personas, que son el 85% de los mayores de 90 años y casi el 70% de los octogenarios.

-¿Cómo va el área sanitaria III (Avilés)?

-Es un área que tiene una alta tasa de vacunación entre los nonagenarios y centenarios (se han vacunado el 92% de este grupo) y va más rezagada la vacunación de los octogenarios ya que aún está en el 58,4%. Eso sí, al ser un área grande tienen más población de esas edades. En total del grupo de mayores se han vacunado ya 8.244 vecinos.

-¿Cómo va el área sanitaria IV (Oviedo)?

-Es el área en el que, globalmente, más personas se han vacunado del colectivo de mayores: 16.104 personas. Ya se ha llamado al 86,5% de los mayores de 90 años, y al 51,64% de los octogenarios.

-¿Cómo va el área sanitaria V (Gijón)?

-En el área V, la que tiene más residencias de ancianos en su territorio, se ha vacunado al 80,5% de los nonagenarios y centenarios afincados; y también al 50,8% de los octogenarios. En global supone que se ha puesto al menos una dosis de vacuna a 14.220 personas.

-¿Cómo va el área sanitaria VI (Arriondas)?

-Es el tercer área con más vacunación global: el 74,17% de sus vecinos de más de 80 años están inmunizados con al menos una dosis. Pero si se diferencia por grupos, los de 80 a 89 años y los de 90 años en adelante, hay diferencias. Casi el 82% de los mayores de 90 tienen una vacuna y el 66,5% de los octogenarios también. En total han sido vacunados a día 24 de marzo algo más de 3.700 personas.

-¿Cómo va el área sanitaria VII (Mieres)?

-Es el segundo área con más porcentaje de vacunación entre los mayores: el 76,86% de sus mayores están ya cubiertos con una dosis. En el caso concreto de los mayores de 90 años se ha vacunado ya casi el 90% de la población, y en el caso de los octogenarios se ha llamado ya al 64%. En total se han puesto dosis de vacuna 4.354 personas.

-¿Cómo va el área sanitaria VIII (Langreo)?

-Es un área con grandes diferencias: ya se ha llamado al 92,25% de los mayores de 90 años y solo al 44,45% de los octogenarios. En total se han puesto dosis de vacuna a 3.477 personas.