Bendición de Ramos adelantada, por tandas y a distancia en Teatinos (Oviedo)

“A los críos les gusta mucho esta celebración. Hemos escenificado la entrada de Jesús sobre el burrito en Jerusalén, con creatividad y en familia, de una manera segura y manteniendo la distancia”, explicó el párroco.

Tras la Semana Santa

Después de la cada celebración, se desinfectaron los bancos de la iglesia para recibir la siguiente tanda de niños, acompañados de sus padres y abuelos. Ayer le tocaba a los niños de tercero, que harán la comunión este año. Los niños no acudirán al templo este domingo. Por eso el párroco se despidió de ellos: “Nos vemos después de Semana Santa. Ya podéis llevar los ramos a los padrinos”.

Este domingo es posible que muchos feligreses acudan también con el ramo a misa. Castañón indicó que no tendrá reparo en bendecirlos en el templo. “Si se cumplen todos los medios de protección y de distancia, así como el aforo establecido, no veo por qué no habría de bendecir los ramos. Lo que no vamos a hacer es salir fuera a hacer la bendición, eso no lo podemos hacer”, explicó el párroco de Teatinos.

Lo cierto es que ha habido sacerdotes que han indicado que la bendición solo sería factible si hubiese previamente una procesión, por lo que no cabría realizar la aspersión del agua bendita en el interior de la iglesia. Para el párroco Castañón, la citada postura es un tanto “exagerada”.

Los padres se mostraban ayer contentos con la celebración adelantada. “Es perfecto. No había forma de venir. Además, la celebración ha sido muy emotiva. Pochi siempre nos sorprende”, indicó Manuel García Duarte. Otra feligresa, Evangelina Sehara, se mostró encantada con la fórmula adoptada. “Es una manera de celebrar Ramos y de mantener la distancia de seguridad, con grupos reducidos. A los niños es una fiesta que les gusta mucho”, indicó. Y una de las niñas, Daniela Rodríguez Solís, remachó relamiéndose: “Sobre todo por los huevos de chocolate de los padrinos”.