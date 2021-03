Un proyecto diferente y único. Eso es lo que ofrece el Colegio Inglés de Asturias, un centro que no es bilingüe al uso, sino el único colegio británico del Principado. Por tanto, en este centro no se enseña inglés, sino que se enseña en inglés, con una inmersión real desde los 3 años. Además, el colegio pertenece al grupo IEP, que es la filial española de Internationella Engelska Skolan, el grupo educativo más grande de Suecia, con más de 25 años de experiencia, 45 colegios, y más de 30.000 alumnos en todo el mundo. En los colegios IEP no creen en los límites, sino en las oportunidades: en desarrollar al máximo el potencial y confianza de sus alumnos y alumnas para que consigan todo lo que se propongan y alcancen todas sus metas.

Proceso de matriculación abierto todo el año

El Colegio Inglés de Asturias tiene el periodo de matriculación abierto todo el año. Actualmente está abierto para visitas individualizadas que permiten conocer el proyecto y al equipo docente en profundidad a las familias interesadas en inscribir a sus hijos. Estas visitas se hacen cumpliendo el protocolo covid, para garantizar la seguridad de los asistentes.

Situado en un entorno rural idílico en el concejo de Llanera

El colegio, situado en un entorno rural idílico en Llanera, es muestra del modelo de educación británica, fundamentado en la investigación educativa y priorizando la comprensión y el razonamiento frente al aprendizaje memorístico. Este centro se diferencia, además, por proporcionar un programa individualizado para cada alumno en un ambiente de apoyo y refuerzo positivo que propicia el aprendizaje. Los educadores tienen como objetivo inculcar en los niños el amor por el aprendizaje y el deseo de ampliar sus conocimientos y habilidades a lo largo de su vida.

Educación en inglés desde edades tempranas

En Early Years (Educación Infantil), los más pequeños empiezan su inmersión en inglés a través del juego, con profesorado nativo altamente cualificado. Al estar rodeados de un ambiente inglés, el aprendizaje ocurre de forma natural. En estas edades tempranas se procura potenciar la curiosidad innata de los niños y su pasión por descubrir. A medida que van creciendo, el uso del inglés continúa y los alumnos se convierten en competentes comunicadores que operan con facilidad en inglés y español.

Así, cuando llegan a Sixth Form, el equivalente a Bachillerato, los jóvenes del Colegio Inglés están muy bien preparados para su futuro universitario y laboral, pudiendo optar tanto por universidades españolas como extranjeras. Aproximadamente la mitad de sus alumnos estudian en Reino Unido cuando acaban su etapa escolar.

Educación en valores

Una educación internacional y de calidad como la que ofrece este centro garantiza que los alumnos puedan convertirse en auténticos “ciudadanos del mundo”, ya que se fomenta desde el principio un ambiente de respeto mutuo en el que los niños aprendan a vivir juntos en una comunidad y a reconocer las fortalezas de los demás.

Estos valores se ven reforzados por la labor solidaria que se realiza desde el colegio, con el fin de recordar a sus alumnos que no todos disfrutan de los mismos privilegios, y de la importancia de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Sin ir más lejos, en diciembre los estudiantes recaudaron más de 5.000€ para la Cocina Económica de Oviedo. El colegio también colabora habitualmente con otras entidades como Cruz Roja, ASPACE Asturias o Cáritas.

Profesorado en continua formación

Además, el Colegio Inglés se preocupa porque todos sus profesores y personal reciban formación y apoyo para el desarrollo profesional continuo, permitiendo que se mantengan al día con los últimos avances educativos. El equipo del colegio tiene grandes expectativas puestas en todos sus alumnos, identificando los talentos de cada uno y animándolos a ser lo mejor que puedan ser, y a prosperar como individuos tanto dentro como fuera del colegio.