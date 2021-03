Las nuevas restricciones en la hostelería: el Gobierno de Asturias se resistirá al cambio de normas

El plan del Ministerio de Sanidad está en estudio, no es definitivo, pero mientras no haya contraorden, el Principado defiende sus criterios por municipios, porque así las restricciones “se adaptan a la situación real de cada concejo”, opina la Consejera, “y se equilibran los efectos de las medidas que se tienen que aplicar en cada parte del territorio”. El Principado asume, no obstante, que las normas que acuerde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud son “de obligado cumplimiento” y se previene contra lo que pueda pasar cuando en mayo expire el actual estado de alarma. Cuando eso suceda, resalta, “debemos dotarnos de un marco de acción coordinado en el marco del Estado”.

El planteamiento que tiene sobre la mesa el Ministerio modifica las medidas recomendadas en el nivel 4 de alerta. Hasta ahora, las recomendaciones en ese nivel de contagios se limitaban a ampliar las del nivel anterior, incorporando “medidas excepcionales, tras una evaluación específica de la situación, que podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento”.

Con el nuevo criterio, el cuarto nivel (con una incidencia superior a los 250 casos,) conllevaría que las reuniones en ámbito público y privado sean de un máximo de 4 personas, “salvo para los grupos de convivencia”.

Además, establece que las zonas interiores de los establecimientos de restauración y hostelería queden cerrados con una incidencia superior a los 150 casos; en cuanto se superasen los 20 se debería establecer la “supresión del servicio”.

Otro de los asuntos que se modificaría sería la regulación de las terrazas retranqueadas (aquellas que tienen paramentos y techo) que pasarán a ser consideradas como “zonas interiores”. Por tanto, quedarían clausuradas en caso de superarse la incidencia de 150 casos.

Además, en los niveles 3 y 4 se recomendará a la población “salir del domicilio solo lo necesario”, así como limitar las entradas y salidas del área territorial evaluada “excepto para actividades esenciales”. En todos los niveles defiende que se fomente el teletrabajo y, en los territorios que se encuentren en el nivel 3 y 4 se recomienda evitar las reuniones en el lugar de trabajo para comer o beber.

La aplicación de este nuevo criterio supondría un choque con el sistema establecido por el Principado. Primero, resulta más restrictivo que el que actualmente establece Salud y, segundo, tendría una aplicación en el conjunto del territorio regional, mientras que el sistema “4 Plus” autonómico se aplica por concejos. Así, se daría la circunstancia de que desiguales situaciones en distintos puntos de Asturias llevasen a medidas homogéneas. Por ejemplo, con la actual incidencia a 14 días, con el nuevo sistema, todos los bares de Asturias deberían cerrar su interior, mientras que con el 4 Plus eso solo se ha producido las últimas semanas en concejos con focos localizados.