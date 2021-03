Una plataforma une a los queseros para vender en toda España y parte de Europa

Es el sector agroalimentario asturiano, con sus más de 700 empresas y la aportación de más de 2.000 millones de euros al producto interior bruto (PIB) regional (20% del mismo), el que mayor potencial de crecimiento tiene en la actualidad. No solo eso, sino que los llamados “Alimentos del Paraíso” son hoy por hoy una de las mejores tarjetas de presentación del Principado fuera de sus fronteras para dar a conocer el territorio y, al tiempo, un factor importante para hacer que la gente “mire al medio rural” como fuente de empleo y calidad de vida, en palabras de Begoña López, directora general de Agroalimentación del Principado.

Todo ello lo destacó en la presentación de la plataforma digital quesosasturianos.com impulsada por la empresa Crivencar-Tierra Astur. Tal proyecto agrupa a 38 queserías artesanales de Asturias con el objetivo de dar soporte comercial, promocional y de distribución a cerca de 90 productos. Porque precisamente esto, “la potenciación de la venta y del marketing, estar presentes en ferias, en distintos foros es algo básico para seguir creciendo”, reseñó López.

En este sentido, destacó la importancia de la celebración en Oviedo (3-6 de noviembre) del certamen internacional de quesos World Cheese Awards y el festival Asturias Paraíso Natural International Cheese, dos citas en las que Asturias demostrará su poder de región quesera “con mayúsculas”.

Y es que no hay olvidar que el Principado pasa por ser la mayor mancha quesera de Europa, resaltó Juan Carlos Martínez, de Crivencar, al presentar la plataforma digital, que se estrena en una fecha elegida con intención: con motivo del Día Internacional del Queso, hoy, sábado, 27 de marzo. “Sois vosotros, los productores, la puerta de entrada a la esencia del Paraíso”, señaló Martínez en referencia al eslogan elegido para los quesos asturianos, “porque resume perfectamente lo que son, esencia del Paraíso. Y los queseros son los orfebres artesanos que mantienen activa una tradición milenaria”.

Esa excelencia y singularidad de la Asturias quesera es la que anima a mantener Luisa Villegas, directora del Instituto del Queso, implicada con el Principado y el sector en la organización del certamen mundial de noviembre. Villegas alabó el trabajo individual de cada quesero, si bien esto requiere una colaboración posterior para poder dar salida al producto. Es necesario “construir un escenario” que facilite llevar el queso al mercado. Y en esta línea resaltó la importancia de plataformas como quesosasturianos.com como fórmula para tal fin.

“Hay 1.500 empresas lácteas en España y solo un 1% puede dedicar recursos propios para llegar al mercado. Por tanto son mayoría la que necesita apoyo. Todo suma y todo construye”, añadió Villegas.

En ese ánimo están en Crivencar-Tierra Astur, quien lleva 40 años en el sector agroalimentario asturiano. “Nuestro proyecto nace con la finalidad de aportar un operador que distribuya el producto artesano, es lo que nos anima a ello. Pero también tiene mucho de alma y corazón por toda la trayectoria de la empresa en el sector”, añadió Juan Carlos Martínez.

De momento, quesosasturianos.com operará en todo el territorio nacional y también en los países francófonos de Europa (Bélgica, Francia y Suiza), territorios de marcado prestigio quesero. “Nuestro queso tiene calidad para destacar en países tan exigentes como estos”, opinan en Crivencar-Tierra Astur, que tienen previsto en el futuro ampliar la venta y distribución a Inglaterra.

A la puesta de largo de la plataforma acudió una destacada representación del sector del queso de Asturias, limitada no obstante por las restricciones impuestas por la pandemia. No faltaron Isaura Souza, presidenta de la Asociación de Queseros Artesanos; Rafael Secades, presidente de la Cofradía Amigos del Queso; Pepe Sariego, director del Museo de la Lechería, así como responsables de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Del mundo empresarial y económico estuvieron César Suárez, gerente de Crivencar; Eva Pando, directora general del IDEPA; José Manuel Ferreira, presidenta de la Cámara de Comercio de Oviedo; Alberto González, director general de la Federación de Empresarios de Asturias (FADE); Pedro Caramés, presidente de los hosteleros de la calle Gascona (Oviedo): Javier Nievas, de Caja Rural, y Fernando Corral, vicepresidente de la patronal hostelera OTEA. No faltaron tampoco representantes de los ayuntamientos de Oviedo, con su primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, y de Siero, con la concejala Aida Nuño.