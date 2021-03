Cascos admite que cargó “por error” al partido gastos con su familia en Málaga y Madrid

Respuesta para todo

Foro sigue desenterrando facturas y ha ampliado la querella presentada contra su expresidente. Ahora han aparecido gastos poco explicables: desde un nacimiento valorado en 700 euros hasta un colchón physiotec perfilado de 1.232, un canapé de 500 euros, una moqueta de más de 800, unas chenillas de en torno a 300, entradas para al Circo del Sol por 280, entradas para ver la colección permanente del Museo Thyssen, otras para ver una exposición de El Bosco en el Museo del Prado, sin olvidar tres centros de flores adquiridos en la tienda que regenta su hija Elena en el centro comercial Mirasierra de Madrid, por casi 200 euros.

Pero Cascos tiene respuesta para todo. El nacimiento era un regalo para un empresario que había dejado un local a Foro; las estancias en La Coruña, para reunirse con dirigentes del PP o preparar su declaración en el juicio del “Prestige”; los centros de flores comprados a su hija, para adornar los actos del partido o para enviar a algún militante que hubiese perdido a un familiar. Que podían colarse gastos poco explicables, como los de una hamburguesería en las afueras de Madrid, o la factura de una Playstation, o de una crepería en Málaga, Cascos admite que fueron un error, pero que en ningún caso se le puede atribuir a él.

Los gastos que realizó a cuenta del partido mientras fue su presidente suponen “una cifra incalculable”, según indicó el letrado de la formación política querellante, Luis Llanes. Con la declaración de ayer, y la de este martes en Madrid, en el juicio de la “caja B” del PP, el pasado ha mostrado a Cascos su peor faz. Y es que Francisco Álvarez-Cascos fue, según declaró ante el juez el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien presuntamente estableció de forma sistemática el cobro de sobresueldos en el Partido Popular. Además, Cascos está bajo el punto de mira de la investigación de los contratos del Ministerio de Fomento a la empresa Hispánica, sospechosos de irregularidades.

Álvarez-Cascos, asistido por su letrado, Luis Tuero, contestó en la mañana de ayer solo a las preguntas de este y del ministerio público, no a la larga lista que le planteó la acusación particular. Durante dos horas, Cascos justificó los gastos cargados al partido por su quehacer político, pero la acusación particular considera que no ha dado las explicaciones oportunas. “Ahora corresponde a la magistrada decidir si se abre juicio oral o se sobresee la demanda. En nuestra opinión ya hay suficiente prueba practicada como para que se continúe el proceso”, explicó Luis Llanes. Aún quedan algunos flecos en la instrucción y el próximo mes de mayo habrá nuevas pruebas, según indicaron fuentes cercanas al caso.