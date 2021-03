¿Dónde se están contagiando los asturianos? Estos son los 20 concejos que registran nuevos positivos

Los datos de contagios de coronavirus en Asturias no terminan de mejorar. Pese a las bajadas de los fines de semana, la curva no termina de ceder y parece que el estancamiento por encima de los 100 casos diarios va a durar. Ayer se notificaron el en Principado 164 nuevos casos de coronavirus. Oviedo y Gijón, con 42 casos cada uno, son los concejos que más positivos reportan, seguidos de Langreo con 20, Siero con 15 o San Martín del Rey Aurelio con 10.

La situación en España, donde empiezan a verse un aumento en los principales los indicadores, hace que algunos expertos hablen ya del inicio de la cuarta ola. Ante esta situación, desde Sanidad han tratado de consensuar un plan de restricciones para la Semana Santa, con el fin de evitar lo que ocurrió durante las pasadas Navidades. Ese plan, que ha sido adaptado por las comunidades autónomas, entró ayer en vigor. En Asturias, además de mantener el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas, medidas como el cierre de los bares a las 20.00 horas, la prohibición de fumar en las terrazas o la reducción de los aforos, tampoco se han modificado.

Los únicos cambios se dan en las limitaciones para reunirse con otras personas, distinguiendo entre espacios públicos y privados, y dentro de los espacios públicos, entre los abiertos y los cerrados. Según la norma, "la permanencia de grupos de personas queda limitada a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y de seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes". Salud ha recalcado que este punto no hace referencia a las terrazas de los bares, que seguirán limitadas a grupos máximos de cuatro personas. Además, el Principado pasa a prohibir directamente las visitas a amigos o familiares. "La permanencia de personas en espacios privados queda limitada, exclusivamente, a los convivientes", explica la resolución. Esto significa que podrás reunirte con miembros de tu familia con los que no convivas en la calle o en una terraza, pero no podrás hacerlo en el interior de los domicilios. Esta medida, las más restrictiva en esta nueva remesa de normas para Semana Santa, ya se aplica en los concejos que se encuentran en la fase "4 Plus".

Todas estas normas están en vigor desde ayer y se mantendrán hasta las 24.00 horas del viernes 9 de abril. En el decreto también se establece que estas medidas rigen para toda Asturias excepto en aquellos municipios en los que estén en vigor restricciones más duras, como ocurre con los concejos en fase "4 Plus" o "4 Plus" reforzada. En estos momentos, solo Siero se encuentra en fase "4 Plus".

A continuación, detallamos en qué concejos se han producido contagios ayer y cuántos casos se han registrado.

De más de 30.000 habitantes

Oviedo y Gijón están en cabeza con 42 casos en cada concejo. Le siguen Langreo con 20, Siero con 15. Lejos de esos datos, se encuentran Avilés y Mieres, con cuatro contagios cada uno.

De entre 10.000 y 30.000 habitantes

En este segundo bloque de concejos, San Martín del Rey Aurelio está a la cabeza con 10 contagios. Gozón, Laviana, Llanera y Llanes le siguen con dos contagiaos cada uno. Cangas del Narcea y Corvera son lo otros dos concejos que registran positivos: uno cada uno.

Menos de 10.000 habitantes

En este grupo destaca Parres con 3 contagios. Los otros concejos con nuevos casos son Pravia (con 2) y Grado, Navia, Tapia, Teverga y Vegadeo, con un contagio cada uno.

En el siguiente cuadro pueden verse los contagios que se han producido en cada concejo durante los últimos cinco días.