Semana de Pasión para la hostelería y el turismo: “Es injusto, aumenta la crispación”

Si no fuera porque hay una pandemia por medio, los datos de previsión de ocupación en turismo rural en esta Semana Santa supondrían un hito por insólitos: Madrid roza la plena ocupación en reservas, mientras que Asturias está a la cola de España. La razón hay que buscarla en el hecho de que el Principado sea la comunidad más restrictiva del conjunto del país, limitando incluso el turismo interior en un periodo de valle en el número de contagios tras la tercera ola, pero mientras Europa y España miran de reojo el repunte de contagios temiendo la llegada de una nueva oleada espoleada por las variantes del virus.

Pero el contexto exaspera a los sectores turístico y hostelero. “Esta va a ser una Semana Santa distinta”, reconoce José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA. “Cuando las explicaciones que nos dan no entran dentro de la lógica por mucha literatura científica que pongan, a los empresarios nos cuesta aceptar la situación”, añade. Álvarez Almeida expone algunas contradicciones en las que, según el sector, cae la consejería de Salud a la hora de establecer limitaciones en el Principado. “Nosotros pedimos que se pudieran abrir los alojamientos turísticos y los campings, como en el resto de comunidades. ¿Iba a ser un movimiento masivo? Lo dudo, pero sería positivo para muchas zonas rurales”, explica el presidente de la patronal hostelera.

Las autocaravanas son, a juicio de OTEA, un ejemplo de contradicción. “Rechazaron que los campings pudiesen abrir, cuando sería una fórmula para que muchos asturianos accediesen a sus caravanas y autocaravanas. Pese a esa negativa, se permite en cambio que los usuarios de autocaravanas puedan pernoctar en cualquier área municipal, en la que no existe control ni registro”, detalla.

Otra paradoja: “En un bar pueden comer cuatro amigos, pero no pueden hacerlo en ningún otro sitio cerrado”, señala Almeida. El sector hostelero acata las normas sanitarias pero pide también que la responsabilidad se extienda a los clientes: “Lanzaremos una campaña para pedir a la gente que tenga rigor en el cumplimiento de las medidas y que sea paciente con el servicio, porque no va a ser el mismo de siempre”. Almeida percibe una “creciente crispación en el sector” y considera falaz afirmar que la hostelería está abierta en Asturias: “Está subyugada, y las propuestas de más restricciones no hacen más que elevar nuestra incertidumbre”.

De hecho, en medios turísticos se cuestiona que las limitaciones se ciñan a los establecimientos; en cambio, se reclama más beligerancia del Principado a la hora de exigir que se cumplan las estimaciones en el envío de vacunas.

Con todo, lo que los hosteleros lamentan es que falte una visión estratégica sobre el turismo, al considerar que “si las restricciones tuviesen que afectar a otros sectores productivos, como el metal, seguramente la manera de actuar sería distinta”.

Aunque el resto de comunidades han sido flexibles para autorizar el turismo interior (Castilla y León, por ejemplo, permite a los convivientes hospedarse en establecimientos de turismo rural), los presidentes autonómicos hicieron ayer un llamamiento a la prudencia.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, expresó tras la reunión de la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana su preocupación por el “estancamiento” del número de casos de coronavirus en Asturias y el “empeoramiento” en el resto de España y de Europa. Por eso, hizo una “nueva invitación a la prudencia y la responsabilidad” individual, aunque destacó que los datos sobre vacunación “invitan a la esperanza”.