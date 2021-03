Una enferma de cáncer y la joven que la apoya por teléfono se conocen por primera vez: "Las llamadas de Marta son mi mejor pastilla".

–Para mí, la mejor pastilla es Marta. Los días que me llame, voy a dejar de tomarla...

Erundina Cayón González habla en broma (no piensa abandonar su tratamiento), pero también en serio. Esta santanderina de 68 años, afincada en Oviedo desde 1993, lleva desde 2012 peleando con un cáncer de mama. Desde el pasado mes de julio, recibe llamadas telefónicas de Marta García Álvarez, 20 años, voluntaria de la delegación en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con motivo de este reportaje de LA NUEVA ESPAÑA, por vez primera se ven cara a cara, en la sede de la organización.

–Yo a Marta no le ponía cara. Sí que adiviné, por la voz, que era una persona muy dulce. Ahora la tengo aquí y lo confirmo.

Erundina Cayón quedó viuda poco después de venir a vivir a Asturias. Fue un mazazo. Tiene dos hijos, que hacen lo que pueden. Pero los días se hacen largos. Ya al principio, estando hospitalizada, le llegó una alerta: “Una enfermera me avisó de que cada día me veía peor, más deprimida, que tenía que ir a un psicólogo. Lo acepté”.

En el hospital recibió la ayuda de los voluntarios de AECC, que le prestaron acompañamiento y videollamadas. Más tarde, contactó con AECC-Asturias, y con Martín Escandón, psicólogo de esta entidad:

–El día que vengo ya me levanto con otra ilusión. Llevo ocho años con él. Me salvó. Aquella racha me tuvo muy apagada.

Hace ochos meses, cambió el formato del apoyo:

–Estoy sola en casa todo el día. Necesito desahogar. Hablo por teléfono con Marta, me presta un montón. A veces le digo: “Marta, ¿te estoy aburriendo, verdad?”. Ese momento para mí es una satisfacción fuera de serie. Te da una sensación que no sabes si quieres llorar o llenarte de alegría al ver que hay personas que se están preocupando de ti.

La gratitud de Erundina Cayón al respaldo de AECC es de la talla XXL:

–Yo pedía y he encontrado un acompañamiento. Pienso que para ellas es un sacrificio. Es de un agradecer que no lo puedo ni decir. Cada vez que hablo con ellos es como si me toca la lotería.

La lotería tiene nombre y apellidos: Marta García Álvarez. Esta jovencísima ovetense veinteañera lleva desde el pasado julio apoyando a Erundina Cayón. Acaban de verse por vez primera en persona:

–Tenía muchísimas ganas de conocerla, pero las normas de voluntariado no lo permiten. Es anónimo –señala la voluntaria.

Estudiante de auxiliar de enfermería, Marta García tuvo su primer contacto con el voluntariado a los 16 o 17 años:

–Ayudar a los demás es un motor que mueve mi día a día. Es a lo que quiero dedicarme. Me siento muy bien acogida por la AECC. Nos cuidan mucho, nos forman constantemente. Estoy encantada.

Cuando Mónica Díaz le propuso realizar voluntariado telefónico, se asustó un poco:

–No sabía si serviría, me daba vergüenza hablar por teléfono. La primera vez que llamé a Erundina se me pasó todo el miedo. La vi con un cariño, con unas ganas de hablar... Me acogió tan bien, que me animó a seguir. Estoy muy a gusto con ella –subraya Marta García.

¿Cómo entiende el voluntariado este joven ovetense? Lo explica con su sorprendente madurez:

–La clave es saber escuchar, una escucha activa, no estar haciendo otra cosa mientras hablas por teléfono. Tener espacio para la conversación. Yo suelo apuntar cosas, para derivar a la Asociación si es que hay algún problema. Marta García hace énfasis en la necesidad de equilibrio mental:

–Somos humanos, y lo que te cuentan te afecta. Pero no puedes permitir que el voluntariado te perturbe tu vida diaria porque entonces perdería sentido. Tienes que cuidarte emocionalmente.

Admite que, en su entorno, su actitud llama poderosamente la atención:

–Mis amigos me dicen que me meto en muchos líos... Bueno, me dicen que soy muy valiente, porque ellos lo ven muy difícil. Al final, el cáncer es una enfermedad que puede causar la muerte, y la muerte es un tema sobre el que es muy complicado hablar. La gente no lo lleva bien.

A sus 20 años, sabe de lo que habla:

–Hace un año se murió una paciente con la que llevaba hablando bastantes meses. Fue dura esa pérdida. Llegué a pensar que esa actividad no era para mí, pero después recapacité y seguí.

Siguió, y hoy se reafirma en aquella decisión:

–El voluntariado consiste en dar a otras personas. Pero la realidad es que también recibes mucho: recibo mucho más de lo que doy.