La Consejería de Salud confirma que en la medianoche del próximo martes, 30 de marzo, entrarán en vigor las medidas 4+ en el municipio de Langreo. Es decir, se activan las restricciones para frenar los contagios y no podrán salir del municipio ni se podrá entrar al interior de los abres (sólo está permitido el consumo en terraza).

Según los datos publicados ayer por el Observatorio de la Salud de Asturias, el concejo lleva dos días consecutivos con los indicadores por encima de los límites establecidos por el Principado para tomar medidas y aumentar las restricciones. De confirmarse hoy los malos datos, el cierre podría entrar en vigor el próximo martes, 30 de marzo, con una duración mínima de 14 días.

Langreo llevaba más de un mes espantando la amenaza del cierre perimetral gracias a su capacidad para trazar los contagios, pese a tener datos peores que otros muchos municipios. Ahora, con el cambio de Salud, su trazabilidad ha pasado de estar por encima del 85% al 71,5%. Para que un concejo no entre en la fase "4 Plus", este indicador tiene que estar por encima del 75%.

En caso de Langreo, en el grupo de los concejos con más de 30.000 habitantes, además de la trazabilidad, debe incumplir también el dato de la incidencia acumulada general o el de la incidencia acumulada en mayores de 65 años. Uno de los dos. En su caso, sobrepasa los límites en ambos. En esto momentos, Langreo tiene una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 360 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sobrepasa con creces el umbral establecido por el Gobierno asturiano de 325 casos. La tendencia, aunque mejoró algo ayer, es negativa, con jornadas en las que suma casi 20 contagios al día . En el caso de la IA a 14 día en personas mayores de 65 años, otro de los criterios a tener en cuenta, el dato está disparado. Ayer este indicador sobrepasaba los 526 casos por cada cien mil habitantes, muy por encima de los 195 casos en los que pone la línea roja el Principado.

En en caso de Laviana y San Martín del Rey Aurelio, aunque también notan el claro descenso en la trazabilidad, sus incidencias no sobrepasan los límites, o al menos no lo hacen en la incidencia general y en la de 65 años a la vez. Al ser concejos de entre 10.000 y 30.000 habitantes, Salud no interviene hasta que se incumplen ambos objetivos a la vez.