"La quería todo el mundo, no podemos hacernos a la idea", dicen la madre y la hermana de la fallecida en el accidente de Tineo

Lorena regresaba a Tineo con su pareja, Joaquín González Vicente, de 40 años, a bordo de un Mercedes C200, después de pasar la tarde con una amiga en el centro de la región. Poco después de las nueve de la noche, en una curva de La Millariega se encontraron de frente con un Volkswagen Tuareg que, según sospechas la Guardia Civil, estaba realizando un adelantamiento en ese momento. Fue tal la violencia del impacto que el Mercedes salió despedido de la calzada hacia una prado, con la parte delantera destrozada. Lorena falleció en el acto a consecuencia de este fuerte impacto, mientras Joaquín sufrió fracturas de costillas y fémur, así como una contusión pulmonar que le han llevado a la uci del HUCA.

En el Volkswagen viajaba otro de los heridos graves, P. T. R., de 29 años. Justo detrás del Mercedes viajaba una trabajadora del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, junto a su hija de cuatro años. La mala suerte quiso que ambas vivan en el mismo edificio de la plaza de Las Campas de Tineo donde residía la fallecida, ellas en primer piso, Lorena en el ático, justo encima. "Yo no sé quién invadió el carril contrario, después del choque, solo me preocupaba de que mi hija no tuviese nada. Me enteré hoy por la mañana que era Lorena, ayer de noche decían que la chica fallecida tenía 22 años", aseguró esta mujer, muy afectada aún por lo ocurrido, y con un fuerte dolor en el pie.

Madre e hija son dos de los cinco heridos leves que dejó este brutal accidente, ocurrido en un tramo en el que se han registrado otros siniestros en los últimos tiempos. "Entre La Curiscada y La Espina, pasan que no se posan, no podemos salir a pasear por la carretera, porque no hay acera y pasan a muchísima velocidad", se quejó una vecina. Y otro residente remató: "De noche no se puede andar".

La madre de Lorena Pérez se enteró del trágico final de su hija a la una y media de la madrugada, mientras dormía en su casa de Muñás de Arriba. "Vino la Guardia Civil. Me llamaron a la puerta, pero yo no abrí, por miedo a que fuera algún ladrón. Entonces los guardias pusieron las luces y es cuando abrí y me lo contaron. Todavía no puedo hacerme a la idea", se lamentaba entre lágrimas Isaura Feito Parrondo. Lorena Pérez será enterrada en el cementerio parroquial de Muñás, tras un funeral que tendrá lugar en la iglesia de San Juan Bautista a las cinco de la tarde de este lunes.