La madre y la hermana de la fallecida en el accidente de Tineo: "Es injusto, no se merece haber muerto así"

Lorena regresaba a Tineo con su pareja, Joaquín González Vicente, de 44 años, a bordo de un Mercedes C200, después de pasar la tarde con una amiga en el centro de la región. Poco después de las nueve de la noche, en una curva de La Millariega se encontraron de frente con un Volkswagen Tuareg que, según sospechas la Guardia Civil, estaba realizando un adelantamiento en ese momento. Fue tal la violencia del impacto que el Mercedes salió despedido de la calzada hacia una prado, con la parte delantera destrozada. Lorena falleció en el acto, mientras Joaquín sufrió fracturas en las costillas y el fémur, así como una contusión pulmonar, lesiones que le han llevado a la UCI del HUCA. Aunque su estado es grave, está evolucionando de forma favorable.

En el Volkswagen Tuareg viajaba otro de los heridos graves, P. T. R., de 29 años, también trasladado al HUCA, junto a otros dos varones, en estado leve. Una cuarta ocupante del vehículo fue trasladada al Hospital de Cangas del Narcea con lesiones leves. La Guardia Civil investiga si el conductor de este vehículo conducía con una tasa de alcohol superior a la permitida. Se le practicó una prueba de aire espirado, que habría dado positivo, y se está esperando al resultado de una prueba de sangre para confirmar la posible alcoholemia.

De madrugada

La madre de Lorena Pérez contaba ayer en el tanatorio que se enteró del trágico final de su hija a la una y media de la madrugada, cuando estaba durmiendo en su casa de Muñás de Arriba. “Vino la Guardia Civil. Me llamaron a la puerta, pero yo no abrí al principio, por miedo a que fuera alguien con malas intenciones. Entonces los guardias pusieron las luces del coche patrulla, abrí y me contaron lo que había pasado. Todavía no puedo hacerme a la idea de que mi hija haya muerto, no acabo de creerlo”, se lamentaba entre lágrimas Isaura Feito Parrondo.

Según estas familiares de Lorena Pérez –que tiene otra hermana, Marisol–, la fallecida llevaba viviendo en Tineo desde hace unos dos años. Antes de trabajar en el estanco de la calle Mayor, la víctima se desempeñó como administrativa en una asesoría. Según aseguraron algunos vecinos, una pareja anterior de la fallecida murió en un accidente de tráfico, una dolorosa casualidad que no pasó desapercibida.

La amiga con la que había pasado las últimas horas de su vida llamó a la familia por la mañana, sin poder comprender lo que había ocurrido con Lorena. “Pero si estuvieron conmigo toda la tarde, qué ha pasado”, preguntó a la hermana de la fallecida. Lorena Pérez será enterrada en el cementerio parroquial de Muñás, tras un funeral que tendrá lugar en la iglesia de San Juan Bautista a las cinco de la tarde de este lunes.

Dos de las heridas leves, vecinas de bloque de la fallecida

Justo detrás del Mercedes accidentado viajaba una trabajadora del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, junto a su hija de 3 años, a bordo de un Audi. La conductora no pudo frenar a tiempo e impactó destrozando la parte delantera del vehículo. La mala suerte quiso que las dos ocupantes del Audi vivan en el mismo edificio de la plaza de Las Campas de Tineo donde residía la fallecida, ellas en el primer piso y Lorena Pérez en el ático, justo encima. Los vecinos de la plaza mostraban a primera hora de esta tarde su estupor por esta casualidad.

“Yo no sé quién invadió el carril contrario ni quién causó el accidente. Después del choque, solo me preocupaba que mi hija no tuviese nada. Me enteré hoy por la mañana de que la fallecida era Lorena. Ayer (por la noche del sábado) nos decían que la chica fallecida tenía 22 años”, aseguró esta mujer, muy afectada aún por lo ocurrido. La mujer, con una apreciable cojera, dijo que sufre muchos dolores en un pie.

La lesionada, de 41 años, aseguró que la noche del accidente había perdido la noción del tiempo mientras eran atendidas ella y su hija y prestaba declaración ante la Guardia Civil de Tráfico. “No sé cuántas horas estuvimos allí y luego en el Hospital de Cangas”, indicó la mujer. Fue luego, por la mañana, en su casa, cuando le dijeron que la fallecida era su propia vecina del ático.

El brutal accidente, que implicó a ocho personas residentes en el municipio de Tineo, ha causado una honda consternación en el concejo. El alcalde, José Ramón Feito, admitió que en la carretera se producen muchos excesos de velocidad. Se trata de la vía con más volumen de circulación del concejo, ya que es la que se utiliza para dirigirse a municipios como Oviedo, Siero, Avilés o Gijón. Por ello pidió a los conductores que “moderen la velocidad”.

Y es que en el tramo entre Tineo y La Espina se han producido destacados accidentes en los últimos meses. Hace quince días un motorista sufrió gravísimas lesiones en una pierna –perdió una buena porción de carne de la misma– y también hubo una colisión entre dos vehículos en La Curiscada. El Alcalde tampoco olvidó a los vecinos de Tineo fallecidos cuando se dirigían a la Descarga de Cangas del Narcea en julio de 2018.

Los vehículos destrozados, en el polígono de La Curiscada

Los vehículos implicados en el siniestro fueron trasladados a un solar en el interior del polígono de La Curiscada, a apenas dos kilómetros del lugar del accidente. El Mercedes C200 en el que falleció Lorena Pérez Feito, con una de las puertas abiertas, mostraba el interior del vehículo cubierto de sangre, una muestra de la brutalidad del impacto. También estaban, junto al Mercedes, el Volkswagen Tuareg que, según todos los indicios, causó el accidente al invadir el carril contrario y el Audi que iba tras el Mercedes y que no pudo impedir el impacto.