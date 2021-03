La Guardia Civil investiga si el accidente de Tineo se debió a un conductor ebrio

Lorena Pérez, de 39 años, regresaba a Tineo con su pareja, Joaquín González Vicente, de 44 años, a bordo de un Mercedes C200, después de pasar la tarde con una amiga en el centro de la región. Poco después de las nueve de la noche, en una curva de La Millariega se encontraron de frente con un Volkswagen Tuareg que, según sospechas la Guardia Civil, estaba realizando un adelantamiento en ese momento. Fue tal la violencia del impacto que el Mercedes salió despedido de la calzada hacia una prado, con la parte delantera destrozada. Lorena falleció en el acto, mientras Joaquín sufrió fracturas en las costillas y el fémur, así como una contusión pulmonar, lesiones que le han llevado a la UCI del HUCA. Aunque su estado es grave, está evolucionando de forma favorable.

En el Volkswagen Tuareg viajaba otro de los heridos graves, P. T. R., de 29 años, también trasladado al HUCA, junto a otros dos varones, en estado leve. Una cuarta ocupante del vehículo fue trasladada al Hospital de Cangas del Narcea con lesiones leves. La Guardia Civil practicó una prueba de aire espirado al conductor, que habría dado positivo, y se está esperando al resultado de una prueba de sangre para confirmar la posible alcoholemia.

“Por la noche no podemos andar por esta carretera"

El brutal accidente se produjo en un tramo en el que se han registrado otros siniestros en los últimos tiempos. “Entre La Curiscada y La Espina, pasan los coches y las motos que no se posan, no podemos salir a pasear por la carretera, porque no hay acera y pasan a muchísima velocidad”, se quejó una vecina. Otro residente remató: “De noche no se puede andar, te arriesgas a que te lleven por delante”. “Fue un accidente de autopista”, añadió.

Este mismo vecino echó una mano en la noche del sábado para desviar el tráfico, mientras los servicios de emergencias atendían a los heridos. “Cuando me acerqué ya tenían a la chica en el suelo, muerta”, explicó.

Los vecinos no se explican este accidente y otros que se han registrado en la zona salvo por el exceso de velocidad. Ayer mismo, solo unas horas después del accidente, podía contemplarse a numerosos motoristas, coches e incluso camiones a gran velocidad por este tramo, haciendo peligroso cualquier desplazamiento a pie a lo largo de la carretera.

Los vecinos solo piden que se respete la velocidad estipulada en este tramo y que se habilite una acera para poder caminar sin peligro.

Los vehículos destrozados, en el polígono de La Curiscada

Los vehículos implicados en el siniestro fueron trasladados a un solar en el interior del polígono de La Curiscada, a apenas dos kilómetros del lugar del accidente. El Mercedes C200 en el que falleció Lorena Pérez Feito, con una de las puertas abiertas, mostraba el interior del vehículo cubierto de sangre, una muestra de la brutalidad del impacto. También estaban, junto al Mercedes, el Volkswagen Tuareg que, según todos los indicios, causó el accidente al invadir el carril contrario y el Audi que iba tras el Mercedes y que no pudo impedir el impacto.