Comienza la vacunación de profesionales no esenciales con los de 65 años

Gibraltar retiró ayer los carteles que obligan a caminar por la calle con mascarilla. Israel ha inmunizado al 80 por ciento de su población mayor de 16 años y en Serbia, con más del doble de vacunas administradas por cien habitantes que la media de la Unión Europea, el paciente tiene a su disposición una carta de vacunación para elegir de qué laboratorio prefiere recibir la dosis. Europa cumplió el pasado sábado tres meses vacunando contra el covid-19 y el resumen son quince pinchazos por cada cien habitantes, un nivel similar al del conjunto de España que duplica la media mundial pero que sigue estando muy lejos de la avanzadilla de la vacunación: queda mucho para alcanzar las 114 dosis por cien habitantes de Israel, pero también las cincuenta de Chile, las 42 de Estados Unidos o de las 48 del Reino Unido, este con su estrategia de vacunar a más personas con una única inoculación y espaciar la segunda, opuesta a la europea de inmunizar a los individuos administrando las dos dosis en los tiempos que marcan las compañías farmacéuticas.

Asturias, la autonomía española con un ritmo más alto de administración de vacunas, ha puesto 21 dosis por cada cien habitantes de acuerdo con una cuenta que no equivale al porcentaje de personas vacunadas –porque muchas han recibido ya dos pinchazos– y que eleva significativamente el promedio europeo. Si fuese un país, estaría claramente a la cabeza de la UE, apenas solo por detrás de Hungría y Malta y en la Europa extracomunitaria, casi únicamente a la zaga de Serbia o San Marino, además del Reino Unido. He ahí el resultado del primer trimestre de inoculación a un ritmo muy condicionado por la disponibilidad de dosis, por la decisión de parar y reanudar la administración de la vacuna de AstraZeneca y en general de la estrategia de adquisición y reparto centralizado que la UE ha asumido no sin polémicas ni obstáculos en su relación con las farmacéuticas.

Récord en Asturias. El pasado viernes, la víspera del día que la campaña cumplía exactamente tres meses, el Principado alcanzó la cifra récord de 6.066 dosis administradas en una sola jornada. El total superó ayer las 130.000 personas con al menos una –ya rondan las 131.000, el 12,8 por ciento de la población– y rebasó los 83.000 asturianos plenamente inmunizados con las dos y un ocho por ciento que continúa siendo el porcentaje más alto del país. Más de nueve de cada diez mayores de noventa años han recibido al menos una dosis y la pauta completa ha llegado al 65 por ciento de los asturianos de esa franja y aún a casi el 37 de los de más de 80, que han sido inoculados con al menos un pinchazo en un 67,6 por ciento. Son los mejores datos de España, pero todavía claramente insuficientes.

El reto de las dos semanas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asumió ayer para toda España el propósito del Principado para la región: tener vacunados con al menos una dosis a todos los mayores de 80 años en dos semanas, el próximo 11 de abril. Eso equivale a vacunar a 27.000 personas de esta franja de edad, en dos semanas más o menos la mitad de los que han sido inoculados en total en los primeros tres meses de la campaña.

Datos de vacunación en Asturias Datos a 25/03/2021 7,8% vacunados con dos dosis (pauta completada) Total inmunizados : 79.184 Dosis entregadas Dosis administradas 246.555 Pfizer 182.255 Moderna 20.700 AstraZeneca 43.600 202.304 82,1%

El 70 por ciento en verano. El ritmo de vacunación aumenta en España con la vista puesta en el nuevo repunte de la incidencia del virus que Darias constató ayer mirando a las curvas de las comunidades autónomas. Con respecto al objetivo general del medio plazo, la titular de Sanidad prevé que “a lo largo del verano estaremos vacunando en torno al 70 por ciento de la población del país”, unos 33 millones de españoles.

Un millón de dosis para hoy y Janssen. Para conseguirlo, España dispondrá de inmediato de un alza significativa en el suministro de vacunas. Hoy, por primera vez, se distribuirá a las comunidades autónomas un millón de dosis de los preparados de Pfizer y Moderna. Además, Darias situó en la segunda quincena de abril el horizonte de llegada de la cuarta vacuna, la monodosis de Janssen, con su evidente ventaja de que garantiza la inmunidad sin necesidad de administrar una segunda inoculación. De esta vacuna podrían llegar unas 300.000 dosis en abril, 1,3 millones en mayo y 3,9 en junio. “Es decir, que en un trimestre, solo con Janssen, serían vacunados cinco millones y medio de españoles”, destacó Darias en una entrevista concedida a TVE.

El repunte y la cuarta ola. La urgencia de una aceleración en las vacunas nace de esa observación de las curvas ascendentes de las autonomías, con Asturias en una preocupante estabilidad de cifras altas de incidencia: “Todo indica que estamos ante un nuevo repunte, queda por determinar si va a llevar a una cuarta ola”, advierte Darias.

Comienza la vacunación de profesionales no esenciales con los de 65 años

La vacunación de la llamada “generación perdida”, las personas de 56 a 65 años que no habían podido ser inoculadas por las contraindicaciones de edad establecidas para la vacuna de AstraZeneca, avanza hoy en Asturias con la inmunización de la población de esa franja aunque no pertenezca a profesiones consideradas esenciales. La autorización del preparado de la farmacéutica anglosueca por debajo de los 65 años permitió su administración desde el miércoles a los trabajadores de esas edades que habían sido postergados –sanitarios, docentes, policías...–. A partir de hoy, y dado el abundante stock de vacunas disponible, irá siendo citado el resto del grupo etario. AstraZeneca sigue contraindicada por encima de los 65.