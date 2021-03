"Es una desgracia": el lamento de Muñás en la despedida a Lorena Pérez, fallecida a los 39 años en un fatal accidente

Entre lágrimas, una de sus amigas comentaba lo buena persona que era. “Era muy querida por todo el mundo, esto es muy duro, demasiado duro”, aseguraba antes del inicio del funeral.

Desde las cuatro de la tarde ya empezaron a llegar personas a la plaza de la iglesia del pueblo, para ir plasmando sus firmas en el libro de condolencias. A pesar de la situación sanitaria, fue mucha la gente la que quiso acompañar a la familia en este duro momento, repartiéndose entre el interior de la Iglesia y la plaza exterior.

De Tineo fueron numerosas las personas que se desplazaron al pueblo valdesano para despedir a su vecina. “Era muy abierta y simpática, quedé impactada con el suceso, no me lo creía, pone la piel de gallina”, aseguraba la vecina tinetense Mari Isabel Torviso.

Tras el funeral oficiado por el párroco Santiago Rancaño, el féretro se trasladó al cementerio, a pocos metros de la iglesia, acompañado por los asistentes a pie y en silencio, solo roto por las campanas de la Iglesia.

“Por la noche no podemos andar por esta carretera"

El brutal accidente se produjo en un tramo en el que se han registrado otros siniestros en los últimos tiempos. “Entre La Curiscada y La Espina, pasan los coches y las motos que no se posan, no podemos salir a pasear por la carretera, porque no hay acera y pasan a muchísima velocidad”, se quejó una vecina. Otro residente remató: “De noche no se puede andar, te arriesgas a que te lleven por delante”. “Fue un accidente de autopista”, añadió.

Este mismo vecino echó una mano en la noche del sábado para desviar el tráfico, mientras los servicios de emergencias atendían a los heridos. “Cuando me acerqué ya tenían a la chica en el suelo, muerta”, explicó.

Los vecinos no se explican este accidente y otros que se han registrado en la zona salvo por el exceso de velocidad. Ayer mismo, solo unas horas después del accidente, podía contemplarse a numerosos motoristas, coches e incluso camiones a gran velocidad por este tramo, haciendo peligroso cualquier desplazamiento a pie a lo largo de la carretera.

Los vecinos solo piden que se respete la velocidad estipulada en este tramo y que se habilite una acera para poder caminar sin peligro.