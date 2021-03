"La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el uso del asturiano en la Junta General deja todo como estaba, igual que al principio". Es la valoración que ha hecho hoy Vox sobre la desestimación de su recurso de inconstitucional acerca del empleo de la llingua en el parlamento autonómico. El presidente en Asturias y portavoz parlamentario, Ignacio Blanco, incluso ha llegado a calificar de "éxito" la resolución del Constitucional porque establece que el uso en el parlamento asturiano "no equivale a la cooficialidad" y porque, además, conmina a la Mesa de la Cámara asturiana a adoptar "los criterios oportunos" para evitar que "el desconocimiento del bable" por los diputados "suponga un obstáculo para el ejercicio de las funciones de debate y control".

Ignacio Blanco ha estado acompañado del diputado asturiano en el Congreso, José María Álvarez Figaredo, en la rueda de prensa sobre la sentencia del Constitucional que dijeron "respetar pero no compartir". Blanco avanzó que su grupo parlamentario queda ahora a la espera de "los criterios o mecanismos" que adopte la Mesa de la Junta para evitar que se obstaculice la labor de los diputados que aleguen no entender las intervenciones que se hagan en asturiano. "No vamos a participar en ella, porque ya planteamos una alternativa meses atrás y hubo un grupo, Podemos, que actuó de mala fe", declaró Blanco. El portavoz de Vox se refería a la propuesta que hizo el mismo a la junta de portavoces para que las intervenciones en asturiano se les entregasen en castellano, al objeto de poder seguirlas y entenderlas en su integridad, una fórmula a la que se negó la formación morada que realizó una pregunta a Adrián Barbón en un pleno durante el plazo que se habían dado en la junta de portavoces para articular una solución al uso del asturiano en la Junta General. "Nos obligaron a recurrir al Constitucional", reiteró esta mañana Blanco, quien interpreta que la sentencia del Constitucional "evita el uso indiscriminado del asturiano, llingua, bable o astur gallego, indiscriminadamente" y insta a "facilitar el entendimiento íntegro de las intervenciones de los diputados". También avanzó Blanco que Vox rechazará que se pueda recurrir a traductores de asturiano. "No tiene ningún sentido, cuando nos podemos entender todos en español". El portavoz de Vox en la Junta General recordó la existencia del voto particular de la vicepresidenta del Constitucional, quien interpretó que el asturiano no debía ser usado en la Junta General por no tener el carácter de lengua cooficial y concluyó que el nuevo reglamento del parlamento regional "ha convertido el bable/asturiano en lengua cooficial", sin tener competencia para ello. No obstante, una amplia mayoría de magistrados del Constitucional, ocho de un total de diez, no compartió este criterio y además de ese voto particular discrepante de Encarnación Roca Trías hubo otro particular, aunque este concurrente, de Pedro González-Trevijano.

Álvarez Figaredo acusó al Gobierno de Adrián Barbón de querer "colar por la puerta de atrás la oficialidad" mientras que Blanco adelantó que Vox recurrirá al Constitucional "si la oficialidad se decide entre 45 diputados sin que haya un referéndum, porque es una cuestión que afecta a un millón de asturianos".

Por otra parte, Álvarez Figaredo destacó que la sentencia sobre el uso del asturiano en la Junta General se haya resuelto antes que "nuestros recursos sobre el estado de alarma, que afecta a derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como el de la movilidad", una situación que, a su juicio, demuestra que "el Tribunal Constitucional no actúa de forma objetiva, sino por motivos políticos".