“Malestar” en Langreo: Salud revisó datos de días anteriores para justificar su cierre

La alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú, acata las restricciones a las que se verá sometido su concejo a partir de mañana sin disimular su “malestar” con la Consejería de Salud por la gestión del nuevo sistema “4 Plus”. “Fue demasiado precipitado”, aseguró la regidora, que se quejó ante los responsables sanitarios del Principado por no haber dispuesto de tiempo suficiente para prevenir a sus vecinos de la inminencia del cierre perimetral y de las limitaciones que conlleva.

La secuencia de los hechos que molesta a Arbesú arranca el sábado a las once de la noche, cuando el Principado “actualiza los datos, y la trazabilidad, que era lo que salvaba la incidencia alta que venía teniendo el concejo, se revisa hacia atrás”, cambia los valores de los días anteriores y Langreo se encuentra de pronto “en la tesitura de estar a un día del cierre”. La trazabilidad, es decir, la capacidad de rastreo para identificar el origen de los contagios, había librado al municipio de las restricciones varias veces desde que el sistema de limitaciones por concejos entró en vigor el pasado enero. Hasta que el domingo por la tarde las autoridades sanitarias comunicaron que el concejo cabecera de la comarca del Nalón dejaba de ser el único de los de más de 30.000 habitantes que aún no había entrado en las limitaciones del “4 Plus”. La Alcaldesa lamenta que “haya sido demasiado inmediato” y que el modelo de actualización de datos no le haya dejado “capacidad de reacción para concienciar a los ciudadanos de que estábamos en una situación complicada y que había que reforzar las medidas, para decirles: ‘¡Ojo! Que el semáforo está naranja y a punto de pasar a rojo’”.

Arbesú, que se queda “mal a gusto” ante el desarrollo de los acontecimientos aunque afirma que “la salud pública ante todo es lo que nos preocupa”, aseguró que “se reforzará la vigilancia para salir cuanto antes de esta situación de riesgo”. Con este fin ayer se celebró una reunión de la junta de seguridad local, en la que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local diseñaron el dispositivo para hacer cumplir las restricciones que estarán vigentes en principio durante los próximos catorce días. Jesús Sánchez, portavoz de Unidas por Llangréu, principal partido de la oposición, se unió a las críticas. “Lo prioritario es la salud y hay que asumir las medidas, pero el sábado por la noche se cambian los datos y alguien debería explicar la razón a los vecinos”, comentó. “Esto genera confusión. Son medidas que afectan a mucha gente, que ya lo está pasando muy mal”, añadió.

“El mes de abril está perdido; esto es la puntilla”, destacan dueños de bares y restaurantes

El cierre del interior de los establecimientos hosteleros, que se incluye dentro de las restricciones que entran en vigor mañana en Langreo, ensombreció ayer las expectativas de la Semana Santa para el sector en el concejo. “No podía haber peor momento”, aseguró María del Mar Camblor, que se verá obligada a cerrar su local, el Chigre del Llagar Alonso, en Sama. “Tengo solo cinco mesas en una terraza sin cubierta y con ellas no da”, apunta apesadumbrada y añadiendo que el pronóstico del tiempo adelanta lluvia del jueves por la tarde en adelante. Camblor, que mantiene abierto el llagar de Ciaño para la venta de sidra, teme que las restricciones se prolonguen más allá de catorce días. “El mes de abril está perdido”, dijo.

El panorama es “horroroso”, coincide Gaspar Rodríguez, propietario del restaurante “Los Pilus”, que mantendrá el servicio de comida para llevar. “Tengo dos mesas en la terraza y con frío los clientes no comen fuera. Además, anuncian lluvias”, indicó. Rodríguez aún no ha cobrado la ayuda del Principado de la primera convocatoria, la del año pasado. Las subvenciones municipales también están paralizadas ya que la segunda fase todavía no ha sido distribuida.

“Esto es la puntilla”, aseguró Ascensión Verdejo, portavoz de la asociación “Hostelería de Sama” y dueña de “El bar de la esquina”, sobre el cierre del interior de los establecimientos. “Hay mala previsión meteorológica y afecta mucho a quienes no tienen terraza cubierta”, aseveró junto a una de las mesas de la suya, ubicada en los soportales del edificio que rodea al Cine Felgueroso. Ayer, día de mercado en Sama, el cierre perimetral del concejo era el centro de las conversaciones. Las restricciones incluyen el cierre del interior de los gimnasios y la limitación al 20% del aforo en los comercios con más de 300 metros cuadrados de superficie.