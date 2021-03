La presidente del PP de Asturias, Teresa Mallada, reclamó ayer al presidente del Principado, Adrián Barbón, “una reflexión profunda sobre la situación de Asturias” que, según destacó, acabó 2020 con más de 82.000 parados y una “sangría en destrucción de empleo que no cesa”. La dirigente popular aseguró que su partido “ha tendido la mano en asuntos vitales para nuestra comunidad” pero reprochó a Barbón que no ha tenido en cuenta los repetidos ofrecimientos y sostuvo que en vez de ser “el Gobierno del diálogo como se autodenomina, en realidad es el Gobierno de la imposición”.

Teresa Mallada compartió esos reproches en su intervención ante el comité ejecutivo autonómico del PP asturiano, ante el que citó como ejemplos de ofertas al Gobierno socialista la concreción de una estrategia en defensa del sector pesquero regional; la propuesta para diseñar “el fondo de rescate que necesitan las empresas asturianas que llevan meses pasándolo mal” o la sugerencia de sumarse al recurso contra el Estatuto de la Industria Electrointensiva. “Pero despreció nuestra propuesta”, lamentó la presidenta de los populares asturianos, que lanzó la siguiente pregunta a sus compañeros del comité ejecutivo autonómico: “¿Quién es el que está dispuesto verdaderamente a dialogar en Asturias y quién ofrece diálogo con la boca pequeña?”.

La crisis sanitaria y económica por el coronavirus también formó parte del discurso de Mallada, quien cuestionó que “Asturias es una de las comunidades con mayores restricciones en horarios, movilidad y aforos y sin embargo la evolución de la pandemia no es diferente a la de otros sitios. Seguimos con niveles de contagios muy altos. Algo está fallando, pero el Principado prefiere cerrar a cal y canto algunos sectores y ahogar a otros”, reprochó la presidenta del PP regional, quien apremió a Barbón a “dejar de lado esa manera de gobernar autoritaria y tener más empatía y menos paternalismo y soberbia. No estamos para presidentes tuiteros ni para consejeros blogueros”. Asimismo se refirió a las mociones de censura presentadas por el PSOE en Murcia y Castilla y León: “No es el momento de la baja política, si no de la política con mayúsculas”, afirmó Mallada, que reivindicó al PP como “la casa común del centro derecha europeísta y constitucionalista”.