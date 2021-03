Los diputados de Vox se irán de los plenos de la Junta General si la Mesa de la Cámara autonómica no fija los criterios para que el uso del asturiano no colisione con la labor de control de los diputados que no entiendan las intervenciones en llingua. Así lo anunció ayer el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, al valorar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el empleo del asturiano en el parlamento autonómico. De momento, la Mesa no ha fijado una reunión para abordar este asunto.

“La sentencia del Tribunal Constitucional deja todo como estaba, igual que al principio”, declaró Blanco sobre la desestimación de su recurso. El portavoz de Vox incluso calificó de “éxito” la resolución del Constitucional porque establece que el uso en el parlamento asturiano “no equivale a la cooficialidad” y porque emplazó a la Mesa de la Cámara asturiana a adoptar “los criterios oportunos” para evitar que “el desconocimiento del bable” suponga un obstáculo para el ejercicio “de las funciones de debate y control” de los diputados. El diputado nacional José María Figaredo acusó al Gobierno de Adrián Barbón de “colar por la puerta de atrás la oficialidad”, mientras que Blanco adelantó que Vox recurrirá al Constitucional, “si la oficialidad se decide entre 45 diputados sin que haya un referéndum, porque es una cuestión que afecta a un millón de asturianos”.