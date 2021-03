¿Por qué Asturias está vacunando tanto? Colas de más de una hora esperando una dosis

El ritmo de hoy también es elevado. Prueba de ello es la larga cola que se ha formado esta tarde en el pabellón de deportes de la Guía, en Gijón), con esperas de una hora bajo el sol. Se han registrado protestas de algunos familiares: “Hemos llegado puntuales, pero se respeta el orden de llegada”. De manera que ganaban la partida los que llegaban antes de tiempo.

Según la Consejería de Salud, 138.626 personas, es decir, el 13,55% de la población asturiana, ha recibido al menos una dosis, y a 88.304 se les ha administrado la pauta completa, lo que implica que el 8,63% de la ciudadanía está inmunizada, especialmente las personas mayores, las más vulnerables a la enfermedad.

El pasado lunes la consejería de Salud ya hablaba del "acelerón" que iba a coger el proceso de vacunación. ¿La razón? Se reciben más vacunas que nunca. La Consejería de Salud recibió 21.060 sueros de Pfizer y 12.000 de Moderna. Además, de semanas anteriores había remanentes de estos dos laboratorios, y muchas más existencias, cerca de 29.000 dosis, de AstraZeneca, marca aplicable a personas de 65 años para abajo.

Así, el 68,25% de los mayores de 90 años ha recibido ya las dos dosis, por lo que casi 7 de cada 10 están inmunizados, mientras que al 93,22% de las personas en ese rango de edad se les ha administrado al menos una. Además, el Sespa ha vacunado al 67% de los octogenarios y el 34,42% de este grupo etario tiene ya la pauta completa.

Por otra parte, la última actualización de la Estrategia de Vacunación señala que el principal factor de riesgo de hospitalización y muerte es tener más de 60 años. En ese sentido, se permite la administración de la vacuna de AstraZeneca a personas de más de 55, lo que permitirá dar prioridad a la inmunización de profesionales esenciales de 56 a 65 años. Dentro de este grupo, la vacunación de los menores de 55 años se realizará progresivamente en las próximas semanas, según la disponibilidad de viales.

Todos los mayores de 80 años del Caudal ya están vacunados contra el covid

David Montañés

La vacunación masiva acaba de arrancar en la comarca y ya no se detendrá hasta que un total de 58.000 vecinos de Mieres, Aller y Lena mayores de 16 años estén inoculados. La previsión es que el reto se alcance a lo largo de verano. De momento, las previsiones de la gerencia del área sanitaria VII pasan por culminar a lo largo del día de hoy la vacunación de la población mayor de 80 años, al menos en lo que a la primera dosis se refiere. “En principio sólo quedarían sin protección un pequeño número de aproximadamente 200 personas con las que ha sido inviable conectar”, explica Carlos Díaz, coordinador del centro de vacunación del área sanitaria VII.

El recinto ferial de Santullano, ubicado a poco más de cien metros de distancia del hospital de Mieres, se ha convertido en un centro de vacunación masiva. Se han habilitado seis líneas de actuación, con una séptima en el exterior del equipamiento municipal que permite poder practicar la inyección sin que el destinatario tenga que bajarse del coche. A partir de la próxima semana se comenzará a llamar a menores de 79 años y, sucesivamente, se irá citando a franjas de población más joven.

Los responsables del área sanitaria tienen depositada toda su confianza en el buen funcionamiento del centro de vacunación masiva. De momento, los primeros usuarios están satisfechos. “Es amplio, abierto y todo va rápido, sin aglomeraciones”, señala María García, de 84 años.

El despliegue sanitario en el recinto ferial de Santullano ha transformado por completo esta instalación para convertirla en casi un pequeño hospital de campaña. El personal facultativo se ha visto reforzado con enfermeras jubiladas que se han incorporado a la actividad para echar una mano: “Hay momentos en lo que se debe hacer un esfuerzo, sobre todo en esta profesional tan vocacional”, destaca Aurora Iglesias, que no ha tenido tiempo ni para colgar la bata en el armario:_“Llevo apenas un mes jubilada, no me ha dado tiempo ni a cobrar la primera paga”.

Los vecinos que ya han pasado por el centro de vacunación masiva de Mieres sólo tienen buenas palabras. En general, estaban esperando con ansiedad el momento:_“No soy capaz de entender a la gente que dice que no quiere vacunarse. Yo tengo seis nietos y no veo el momento de poder volver a darles un abrazo”, apunta Ángel Fernández. A partir de hoy, todos los abuelos de la comarca de más de 80 años estarán ya protegidos con, al menos, la primera dosis de la vacuna. En Santullano se podrá vacunar a partir de ahora incluso a 1.500 personas por día. “El único factor limitante es el número de vacunas a disposición del personal sanitario”, destacan los profesionales.