Riopedre, “contento, agradecido y tranquilo” tras salir de prisión

El exconsejero socialista abandonó la cárcel asturiana en la tarde del miércoles en una jornada frenética para su abogada y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, una vez que la Fiscalía anunció que no se oponía a la libertad condicional. Lo hizo una vez que se conoció la revisión del último informe forense, en el que se indicaba el grave deterioro de salud de Iglesias Riopedre y que “su pronóstico vital es impredecible debido a sus dolencias cardiacas y la presencia de otras patologías”. Los anteriores informes forenses indicaban que, si bien Iglesias Riopedre sufre múltiples y graves patologías, podía ser atendido en la enfermería de la prisión con traslados hospitalarios para atender los momentos más críticos.

Pero lo que realmente incidió en la decisión de la Fiscalía de no recurrir la puesta en libertad de Riopedre, aunque sea con condiciones, y en la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria para su concesión fue la carta de “verdadero arrepentimiento” del propio condenado. El exconsejero le remitió un escrito en el que pedía perdón “a quien pude perjudicar y a la sociedad en general”, y en la que además decía textualmente: “Desearía que me concedan que el tiempo que me queda de vida lo pueda pasar junto a mi esposa e hijos”.

La abogada de la defensa de Iglesias Riopedre, Anabel Prieto, indicó que había contactado telefónicamente con la familia, que fue la que le trasladó que el exconsejero “está realmente contento y tranquilo, porque no es lo mismo salir de permiso sabiendo que tenía que volver a la cárcel que saber que estás en casa. Se encuentra bien dentro de su estado de salud, que es el que es”.