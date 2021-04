“No se puede permitir que Pablo Casado pague los platos rotos de otros por la caja B”

Es ágil en las respuestas, como si jugase una partida rápida de ajedrez, juego en el que la inició su padre cuando tenía solo cuatro años. Beatriz Fanjul (Bilbao, 1991) entró en el Congreso en las elecciones de noviembre de 2019, por Vizcaya, tras el escrutinio del voto emigrante. Forma parte de la nueva hornada del PP, de la renovación de Pablo Casado. A mediados de este mes se convertirá en la presidenta de Nuevas Generaciones. Cuando se le pregunta por su favorito para la final de la Copa entre equipos vascos de mañana le delata su origen: “¡Athletic!” . Aunque también tiene sangre asturiana en sus venas por vía materna.

–¿Resulta exagerado decir que logró su escaño gracias a a los votos de muchos vascos que tuvieron que marchar de su tierra por culpa de ETA?

–No sé las condiciones de cada vasco que pueda estar en Argentina o en México. La gente que se va siempre es por una razón, ya sea por formar parte de esos 300.000 vascos que se fueron por culpa de ETA o por falta de oportunidades en el mercado laboral. Imagino que es muy duro tener que irte tan lejos.

–Usted reivindica el legado de Gregorio Ordóñez. ¿Es más fácil para el PP hacer política ahora en el País Vasco?

–Es distinto. Evidentemente antes mataban a mis compañeros y a muchísima gente por pensar distinto. Todavía hay una carencia de libertad. Si eso cesó y paró fue, en parte, gracias a mis compañeros del Partido Popular. Gregorio Ordóñez ponía a San Sebastián por encima de cualquier interés personal o profesional. Sabía conectar muy bien con la gente, tenía un discurso coherente y trataba de aglutinar diferentes sensibilidades. A día de hoy no nos matan, pero todavía tenemos que trabajar mucho para ser una comunidad autónoma abierta y libre, donde la ideología no se imponga por encima del bienestar de cualquier persona.

–¿Es posible la reconciliación o es suficiente con que puedan convivir tras décadas de conflicto?

–Tampoco es un conflicto, yo lo veo como una persona que ponía la nuca y el otro que disparaba. No se puede legitimar a ciertas fuerzas políticas que reconocen con honores a personas que asesinaron a otras personas y que además de no arrepentirse son vitoreadas como héroes. Me resulta muy complicado hacer política con quien nunca va a poner pie en pared y reconocer que matar estuvo mal y no se puede justificar. Creo que jamás escucharemos esas palabras de los socios del Gobierno de Sánchez. No concibo que en pleno siglo XXI una parte de la sociedad vasca salga a la calle a vitorear a una persona que ha cogido una pistola y ha volado la cabeza a un niño, a un padre, a un guardia civil o a una abuela.

–¿La marcha de Pablo Iglesias deja al PP sin su principal diana argumental contra el Gobierno de coalición ?

–No, porque Podemos sigue en el Gobierno de España. Iglesias se ha ido a la Comunidad de Madrid porque teme mucho a Ayuso y sabe que vamos a ganar por goleada, no el Partido Popular sino los madrileños. Es un anticipo de cómo vamos a ver que el señor Iglesias tiene intención de dejar la política porque sabe perfectamente que su resultado no es que vaya a ser malo, va a ser pésimo.

–¿De veras cree que la intención de Pablo Iglesias es dejar la política?

–Creo que Ayuso va a arrasar y eso acabará con la salida de Pablo Iglesias de la política española. Entonces España le deberá a Ayuso dos.

–¿La polarización que se percibe en el Congreso es real o tiene mucho de representación y postureo?

–Yo también noto que la política española está muy polarizada. Pero hay un origen: el punto de inflexión es cuando Podemos entra en la política española. Hasta entonces no había esta crispación constante.

–¿Cree que esa crispación bajará si Podemos tiene un mal resultado en Madrid?

–Se puede bajar un poquito pero no podemos olvidar que tenemos un presidente del Gobierno que está por encima del bien y del mal. Un perfil así es bastante peligroso porque es capaz de agitar para que siga esa crispación. Y luego, aparte de Iglesias, tienen a Echenique, que es un crispador por naturaleza. Tienen bancada para dar y regalar.

–¿Hay mucha diferencia entre la gestión de la pandemia que hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid y la de Alberto Núñez Feijóo en Galicia?

–Cada comunidad autónoma tiene diferentes situaciones. Pero lo que me parece de una gran irresponsabilidad es decir en verano que hemos vencido al virus porque vienen unas elecciones en el País Vasco y llenarse de gloria en cada mitin en Sestao y Santutxu, diciendo que no habrá más olas, y luego pasar la pelota a las autonomías. Tenía que haber un plan nacional. Madrid lo ha hecho muy bien y se ha encontrado con las trabas de Sánchez y su gobierno. A esto le sumas el intento de conspiración del tripartito PSOE, Ciudadanos y Podemos con las mociones de censura y ya me dirá lo que les importan el trabajo, la vida y la salud de la gente.

–¿Están justificadas las elecciones en Madrid, en plena pandemia?

–Ayuso fue lista, vio que le iban a plantar una moción de censura y prefirió que elijan los ciudadanos. Lo que no me vale es el doble discurso de Podemos y el PSOE de que hablen las urnas y, cuando Ayuso dice que hablen las urnas, ya no les sirve. Evidentemente, no creo que sea el momento político en España de hacer elecciones, pero si te plantean una moción de censura... ¿Qué prefieres un Gobierno que no esté legitimado o uno que sí lo esté en unas urnas? Ayuso estaba preocupada en bajar los impuestos y en que Madrid fuera una comunidad libre, pero ante una moción de censura por lo menos vamos a usar la vía más democrática.

–Es muy joven y pertenece a otra generación. ¿Qué piensa cuando ve lo que sale en el juicio sobre la caja B del PP?

–Pues es que no lo he visto.

–Pero seguro que le ha llegado algo.

–Es una época que nada tiene que ver conmigo y me atrevo a decir que nada tiene que ver con Pablo Casado, cuyas decisiones desde que entró a liderar este partido están enfocadas a regenerar este proyecto. Hay muchísimas caras nuevas. Pablo Casado siempre habló de ejemplaridad, me parece de las personas más nobles que te puedas encontrar en política. Lo que no se puede permitir es que Pablo Casado pague los platos rotos de otras personas porque no estamos hablando de un partido político. El único partido condenado ha sido el PSOE. Todos esos comportamientos de esas personas los rechazamos de manera frontal. No nos podemos fustigar por lo que hayan hecho los demás, ni hay que hacer responsable a Pablo Casado de lo que hayan hecho otras personas.

–Uno de los grandes debates pendientes en España es el de la revisión del sistema de financiación. ¿Qué le parece el planteamiento de distintos gobiernos autonómicos, de diferentes partidos, que piden recalcular, que no suprimir, el concierto vasco?

–En el PP somos firmes defensores de la Constitución, en la que está recogido el Estatuto de Gernika y el concierto económico. Si se tiene que volver a calcular el cupo porque hace años que no se revisa, siempre estamos abiertos al debate, no hay ningún inconveniente y más en esta situación excepcional que vivimos.

–¿Se podrá abordar el debate de la nueva financiación autonómica en esta legislatura, con la pandemia de por medio?

–Al Gobierno de Pedro Sánchez solo le interesa mantenerse en el poder. Está en una partida de ajedrez, moviendo piezas, en la que lo último que le interesan son los ciudadanos. Pablo Casado ha tendido la mano para intentar pactos de estado, independientemente de los intereses políticos, pero lo primero que ha hecho Sánchez es darse la vuelta. Todas las decisiones que toma son para quedarse en Moncloa, como hemos visto ahora con las tres intentonas de mociones de censura. Dudo mucho que se pueda abrir cualquier debate si no le rinde antes un interés personal a Sánchez.

–¿Cuáles son sus vínculos a Asturias?–Toda mi familia por parte de mi madre es de Oviedo, pero desde que murieron mis abuelos es cierto que no vamos como antes, todos los veranos. Pero mi madre me sigue haciendo los cachopos. Es una gran tradición.–¿Qué tal se lleva con las diputadas asturianas en el Congreso?

–Con Paloma Gázquez me llevo fantásticamente bien. Es una muy buena compañera y tengo con ella una relación de amistad bastante marcada. También tengo gran relación con Reyes Hurlé y Pablo Álvarez-Pire.

–¿Y con el resto de parlamentarias asturianas, aunque no sean del PP? ¿Tiene relación con Adriana Lastra?

–No tengo relación con Adriana Lastra, pero puestos a comparar si me pones a Paloma frente a Adriana Lastra, creo que no hay ninguna duda; no solo por ser compañera de partido sino como ciudadana española.

–¿Y con Sofía Castañón, de Podemos?

–Comparto comisión. Soy portavoz en Violencia de Género, comisión en la que ella también está y en igualdad. Compartimos esas áreas.

–Tanto Adriana Lastra como Sofía Castañón hacen del feminismo bandera en el Congreso. ¿Cuál es su postura?

–No entro en el feminismo radical. Yo no quiero diferenciar entre hombres y mujeres, siempre he hablado de personas. Lo que espero no hacer nunca es entrar a colectivizar, como hacen el PSOE y Podemos. Al PP lecciones de feminismo se nos puedan dar muy pocas.

“No vamos tanto a Asturias como antes, pero mi madre me sigue haciendo cachopos”