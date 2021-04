La pregunta que se hacen bomberos y guardas tras la ola de incendios en Asturias: ¿Por qué se activó "tan tarde" el plan de emergencias?

Guardas forestales y bomberos se mostraron unánimes en su denuncia: “Se activó muy tarde el plan antiincendios, vista la evolución de las temperaturas de los últimos días”. El plan de incendios se puso en marcha en la mañana de ayer, según confirmaron fuentes sindicales de los Bomberos del Principado y tal y como informó el Principado. La principal consecuencia de esa tardanza es que no había refuerzos ni de guardas de Medio Natural ni del personal de Bomberos y Emergencias para poder dar una respuesta más rápida ante las decenas de fuegos que azotaron la región, con el consiguiente aluvión de avisos de vecinos.

“Hubo una falta de previsión clara. No hay que ser ningún lince para ver el riesgo que había tras los días de calor y el viento que hacía. Por ejemplo, el domingo pasado había diez grados más de temperatura arriba en la montaña que abajo”, indicaron las mismas fuentes. Unas situaciones que suelen aprovecharse para realizar quemas. Al no activarse el plan de incendios “tampoco se llamó a los denominados turnos espejo”, personal del Servicio de Emergencias del Principado que está de descanso y que puede incorporarse de manera puntual antes de que tenga lugar su vuelta ordinaria. “Si los necesitas, pueden trabajar y si no hacen falta, los mandas para casa; por eso no tiene lógica que no se les llamase”, explicó un bombero autonómico.