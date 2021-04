El "caso Carragal", a falta de sentencia: ¿a qué penas se enfrentan los acusados?

Es precisamente Jorge C. C. quien más se juega entre los tres acusados, puesto que sus dos amigos (Ramón B. D. y Antonio S. S.) son culpables de omisión del deber de socorro y la única incógnita que pende sobre ellos es la cuantía de la multa a la que se tendrán que enfrentar. El joven llanisco (que tiene ahora 20 años pero solo sumaba 18 cuando ocurrieron los hechos) tiene en juego hasta 15 años de prisión, una vez que el jurado popular le señaló como culpable de un homicidio doloso y no por imprudencia tras un intenso debate jurídico en el que se expresaron opiniones a favor de aplicar una u otra tipología a la patada que recibió David Carragal aquella fatídica noche de junio en 2019.

Todo apunta a que la Audiencia Provincial dictará la sentencia de forma inminente tras los días festivos de Semana Santa. En la misma se recogerán las penas concretas establecidas por el juez de acuerdo al veredicto del jurado.

El principal culpable

Jorge C. C., quien propinó la patada en la cabeza a David Carragal, ha sido declarado culpable de homicidio doloso. Además, el jurado popular, que en su caso falló de forma unánime, acordó la no aplicación de ningún atenuante, así como la imposibilidad del indulto o sustitución de la condena de prisión. Los nueve miembros del jurado fueron así contundentes con el joven agresor y se mostraron de acuerdo con la Fiscalía, que fue la parte que defendió en el juicio que se trataba de un homicidio doloso.

En base a ello, Jorge C. C. se enfrenta, cuando salga la sentencia, a una pena que podría oscilar entre los diez y los quince años de prisión. Muy diferente hubiera sido su situación si el jurado popular hubiese optado por un homicidio por imprudencia, caso en el cual el joven llanisco únicamente se enfrentaría a una horquilla penal de entre uno y cuatro años. Además, hay que tener en cuenta en su caso que ya suma más de año y medio privado de libertad dado que llevaba desde junio de 2019 en prisión provisional a la espera del juicio celebrado el pasado mes de marzo. Ese tiempo habría que descontarlo a la pena que le marque el juez en la sentencia.

En cualquier caso, se decida el juez por la pena más baja por homicidio doloso (diez años) o por la más alta (quince), se da por seguro que el joven llanisco recurrirá la sentencia, algo que ya anunció su propio abogado nada más conocer el veredicto. Su objetivo es dar la vuelta a la decisión unánime del jurado y que la agresión por una patada -que él mismo admitió- sea reconocida como homicidio imprudente dado que, según su versión, nunca quiso matarlo.

Un debate intenso

Y lo cierto es que ahí subyace el mayor punto de debate del juicio. La Fiscalía no llegó a hablar de que Jorge C. C. quisiese matar a Carragal con su golpe, pero sí que, dada la forma en la que le propinó la patada en una zona sensible como la cabeza, debía ser consciente que esta podría conllevar un resultado fatal. Y en base a eso sustentó que la agresión fue un homicidio doloso, algo aceptado luego de forma unánime por el jurado.

De hecho, una de las cuestiones centrales del juicio versó sobre una serie de informes y contrainformes médicos respecto a cuál fue el golpe fatal que sufrió maestro de Cudillero: la patada en la cabeza o la posterior caída. Los forenses que practicaron la autopsia defendieron sin ambages que el golpe fatal fue contra el suelo. Versión contraria a la del médico que atendió a Carragal en la UCI del HUCA, donde acabó falleciendo. Según él, en base a una teoría que señala que una patada en la cabeza puede generar en el lado opuesto de la cabeza una fatal colisión del cerebro contra el cráneo (un contragolpe), la muerte de Carragal fue causada directamente por la agresión. Dos versiones que defendieron, desfilando ante el juez, forenses de una y otra parte.

Sin embargo, a tenor del posterior veredicto, lo que se impuso fue la reducción a este problema que planteó la fiscal Ana Belén Fidalgo: no está claro si la muerte se produjo directamente por la patada en la cabeza o la caída posterior pero entre ambas “no hay solución de continuidad”, puesto que la caída se produjo a causa de la agresión. En otras palabras: es indiferente que la causa clínica directa de la muerte fuese la patada o la caída contra el suelo, porque esta última fue consecuencia de la primera y Jorge C. C. debía ser consciente de que un ataque de este tipo podía ser mortal.

En contraposición, la argumentación de la defensa: la muerte se produjo por el golpe posterior contra el suelo y fue más bien un infortunio, porque Jorge C. C. nunca quería matar a Carragal. De ahí que el recurso judicial se dé por hecho, ya no solo por restar años de condena al joven llanisco, sino para que no quede retratado por siempre como un homicida que quiso quitarle la vida a una persona. De hecho, su imagen personal también se puso a debate en el juicio. Las acusaciones lo pintaron como un joven conflictivo en sus juergas que, incluso, fue a buscar pelea con otros chicos apenas minutos después de propinar la patada a Carragal. Por el contrario, desde la defensa se sostuvo en todo momento que no es una persona inadaptada, ni mucho menos violenta, y, para ello, recurrieron a testimonios como los de entrenadores que lo trataron como jugador de fútbol.

Los otros culpables

Por otra parte, la situación de los dos amigos que acompañaban a Jorge C. C. no es, ni de lejos, tan grave como la suya. En el caso de Ramón B. D. y Antonio S. S., el jurado popular les declaró, sin unanimidad, culpables de un delito de omisión del deber de socorro por irse del lugar dejando herido grave en el suelo a Carragal. El juez tendrá que fijar la cuantía de la multa que deberán pagar: la acusación particular la estimó en 7.200 euros y sus defensas pidieron tres meses de multa a razón de seis euros diarios (en total, 540 euros).

Todos ellos, los tres implicados en una noche de fiesta en el barrio ovetense de La Florida que acabó en tragedia, aguardan tras la Semana Santa la sentencia de la Audiencia Provincial. Habrá recurso, al menos por parte de la defensa de Jorge C. C. Y continuará así, en otra instancia, el intenso debate jurídico que se vivió durante el juicio: ¿fue un homicidio imprudente o un homicidio doloso? Por ahora, y salvo que otro tribunal diga lo contrario en un futuro, el joven llanisco será considerado judicialmente un homicida, y no un imprudente. Y como tal será condenado.