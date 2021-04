“Habrá rebrote sí o sí, cerrar y limitar los bares tiene un efecto bumerán”

José Luis Yzuel es presidente de Hostelería de España y miembro de la junta directiva de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme. También ejerce desde el pasado mes de enero como vicepresidente del consejo de turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Buen conocedor de Asturias, donde tiene amigos, visita la región siempre que puede y viene expresamente a pescar (“otra cosa es que pesque”, confiesa entre risas). Asegura estar “espantado” con la dureza de las restricciones en Asturias, que llevan “a la ruina a cientos de familias”. Recientemente ha visitado el Principado como presidente de Hostelería de España para conocer de primera mano la situación del sector.

–Un calificativo para definir la situación del sector hostelero y turístico en Asturias.

–Cruel. Lo que está practicando la Administración regional es crueldad diaria con medidas que siempre van más allá. Si alguien anuncia una restricción, Asturias da una vuelta más de tuerca. Es muy difícil de entender que ni los propios asturianos puedan pernoctar en un hotel o en una casa rural de su región. Es difícil comprender por qué se castiga el turismo interior, al contrario que en el resto de comunidades.

–Incluso se prohibió subir a los Lagos de Covadonga para evitar un foco de atracción...

–Esa es otra. Allí, arriba, al aire libre, no. Pero las calles pueden estar llenas de gente. Siempre es una vuelta más de tuerca, cuando todos los datos y componentes demuestran, más allá de todas las teorías que se cuentan, que las limitaciones más duras no han conseguido tener mejores datos sanitarios.

–¿Lo dice por la hostelería?

–París tiene la hostelería cerrada desde hace cuatro meses, y acaban de confinar a todo el mundo otra vez. Es evidente que no se contagiarían en los bares. Cerrar la hostelería no arregla el problema sanitario y los ejemplos son la evidencia. Ahí está Cataluña, donde los bares cierran a las cinco de la tarde. ¿Y qué situación tiene? Pues su curva replica la de Madrid.

–Pero los contagios también aumentan en Madrid.

–Hemos denunciado la absoluta falta de control que hay en el aeropuerto, que ha sido un coladero; hemos pedido controles masivos y no se nos ha hecho caso; hemos pedido una gestión eficiente del Radar Covid, que es ineficiente. Se aplican medidas medievales: quédese usted en su casa y a la hoguera la hostelería, a quemarla.

–¿Qué solución plantea?

–Cumplimos con todas las medidas higiénicas, con las mascarillas, los geles... pero solicitamos medidas tecnológicas y ahí no encontramos respuesta. En vez de cerrar la hostelería se podrían instalar medidores de la calidad del aire, buenas ventilaciones interiores en los establecimientos... Aquí no, aquí se trata igual al bar que está en un subterráneo que al que tiene cuatro mesas y terraza. No se nos ha dado siquiera la posibilidad de instalar esas medidas tecnológicas. No se consulta nada, se impone todo. Ha faltado humildad en la toma de decisiones.

–¿Y qué le parece la implantación del código QR en la hostelería y la restauración para controlar a los clientes de los establecimientos a través de los móviles?

–Si se aplica en todos los establecimientos y servicios públicos, como en los comercios, los bancos, los transportes públicos, las consultas médicas, etcétera, me parece bien. Pero solo se piensa en la hostelería, y entonces entendemos que es discriminatorio. Es otra manera de criminalizarnos. ¿Por qué en otros establecimientos no se limpian las sillas, por qué no se limpian los cajeros automáticos, y en los bares hay que hacerlo?

–Las decisiones vienen avaladas por los técnicos y expertos.

–Sí, ya conocemos el nivel del consejo de sabios del Gobierno, que no ha existido. Pero hay más de doscientos expertos que apoyan los medidores de aire, para que se pongan con una inversión razonable, y no les escuchan. Otra: el ocio nocturno lleva un año cerrado, pero el otro día hubo un concierto con 5.000 personas con test de antígenos y mascarillas. Es cierto que aún no sabemos el resultado, pero se realizó el evento y, mientras tanto, miles de negocios siguen cerrados.

–Se han endurecido las medidas para Semana Santa en un intento de controlar una cuarta ola de la pandemia, o al menos retrasarla. ¿Qué le parece?

–Habrá un rebrote, sí o sí. Porque si la gente puede moverse entre provincias y ver a su familia y a sus amigos, pues lo hará. El cierre de los bares y las limitaciones impuestas tendrán un efecto bumerán porque habrá encuentros privados, fiestas privadas, botellones... ¿Por qué si tengo espacio para tener una gran terraza y cumplo con las medidas higiénico-sanitarias y las distancias me tienen que limitar el aforo? Hay un claro problema de contradicciones permanentes que provocan que las medidas que se imponen pierdan eficacia y, además, causen la ruina de muchas familias.

–Asturias es la región con más restricciones. Y de momento está conteniendo esa cuarta ola.

–Pero tienen cifras de contagios que superan todos los días el centenar y no logran bajarlas. Si me lo permite, y no lo digo como ofensa, todo apunta a que el presidente Barbón tiene un problema de hipocondría, de exceso de miedo a la situación sanitaria, y no lo digo como ofensa, no quiero que se me malinterprete. Pero aquí hay muchas restricciones y sus datos son los que son, pero con cientos de negocios ya cerrados y que no volverán a abrir.

–¿Qué cifras manejan del impacto de la pandemia en el sector?

–Las manejamos a nivel nacional. Hay 300.000 personas en este país que aún no se han incorporado a sus empleos. Hay en ERTE 450.000 personas en la hostelería y se calcula que aproximadamente la mitad no se podrán volver a incorporar. La facturación ha caído unos 70.000 millones desde que se declaró la pandemia. Solo en los hoteles la cifra de negocio ha caído un 65 por ciento. Están abiertos, en el mejor de los casos, uno de cada tres, pero en las zonas más turísticas solo uno de cada cinco, porque como apenas hay movilidad están cerrados.

–¿Ustedes, como patronal sectorial, se sienten apoyados y respaldados por la CEOE?

–A nivel nacional, más que nunca estamos presentes en la CEOE y explorando la posibilidad de participar en órganos ejecutivos. Es un ámbito en el que tenemos que estar liderando el mensaje de la hostelería, la restauración y el turismo y vamos a intentar que todas las organizaciones tengan esa representación en las “CEOE” de sus respectivas comunidades, en las grandes patronales de cada autonomía.

–Otea abandonó la mesa de turismo de FADE, pero acaba de aprobar su retorno.

–Otea tiene que liderar el mensaje del turismo en Asturias. La hostelería representa más del 50 por ciento de la cifra de negocio del turismo. Sé que ha habido diferencias, pero Otea tiene que reincorporarse y tiene la obligación de estar en los órganos de dirección de la patronal FADE. No tengo duda de que ambas organizaciones resolverán esta situación. Además de las muchas organizaciones que hay en Asturias, que es curioso, Otea representa a la mayoría, a más del 50 por ciento del sector y por eso debe ser, y es, la voz del sector en Asturias, sin ninguna duda.

–Hostelería de España está en año electoral.

–Sí, las elecciones están convocadas para junio.

–¿Se presenta a la reelección?

–Llevo cuatro años y sí, me presentaré. Y si hay otro candidato, pues... ¡Viva la democracia! Nunca le he tenido miedo a las urnas.

–Usted habla de la necesidad de estar representados en las organizaciones de ámbito nacional. Si gana, ¿cuenta con Asturias para cargos ejecutivos?

–Asturias ha estado en el comité ejecutivo con Alfredo García Quintana (ahora concejal de Turismo en Oviedo) y sí, contaré con Asturias. Seguramente una vicepresidencia, porque Otea ha sido muy líder, con iniciativas replicables en otras comunidades y capacidad para llegar a acuerdos. Es una organización seria y fiable.

–¿Cree que habrá fiestas, bares y ocio nocturno en verano?

–Vacunas, vacunas y vacunas. Es la solución y confío en que podamos tener un verano explosivo para el turismo.