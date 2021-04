El lamento de los residentes en geriátricos: "No se mueren de covid, se mueren de soledad"

Hace casi dos meses que no se detecta ni un brote en ningún geriátrico. Todos sus residentes están vacunados desde que el 27 de diciembre la Residencia Mixta de Gijón recibiera las primeras vacunas de toda Asturias. Pero, a pesar de todo, en los geriátricos siguen sin poder salir a la calle, siguen sin poder hacer vida normal. La Consejería de Derechos Sociales trabaja a marchas forzadas en la elaboración de un protocolo que satisfaga a las autoridades sanitarias para iniciar una desescalada real en las residencias geriátricas asturianas después de Semana Santa, de tal manera que se puedan permitir más visitas, más ingresos, más salidas y más usos de espacios comunes. Pero esas medidas serán, en cualquier caso, de estricta aplicación tanto para los residentes como para los profesionales y las familias.

Ni los residentes ni sus familiares ocultan el malestar, e incluso el cabreo, que les supone que, pese a que ya se han distribuido las dos dosis de vacunas en todos los geriátricos de Asturias, se mantienen las restricciones para que las familias puedan compartir horas y espacios. También están prácticamente suspendidos los nuevos ingresos en los centros y solo se permiten aquellos que son absolutamente imprescindibles y con estrictas medidas de seguridad para evitar contagios.

A continuación reproducimos dos cartas enviadas por sendos lectores a LA NUEVA ESPAÑA expresando su malestar y su preocupación.

"Nuestros mayores se mueren de pena"

Buenos días, Sr. Presidente:

Quiero transmitirle una pregunta que me hace mi madre, Pilar, de 90 años y usuaria de una residencia de ancianos en el concejo de Oviedo: ¿de qué me ha servido a mí vacunarme?

Estábamos todos contando los días que faltaban para que estuvieran inmunizados con la ingenua certeza de que después, a parte de estar protegidos contra el virus, podrían retomar una vida “normal”, con las medidas de distancia social e higiene impuestas al resto de la sociedad. Esa era su esperanza también, poder vernos y compartir la vida algo más que por teléfono. Sin embargo, y dado que el concejo de Oviedo está en alerta 4, ayer nos confirmaron desde la residencia que ya no podíamos estar con ella ni los treinta minutos que nos estaban dejando a la semana y a dos metros de distancia.

No sé ya si es una obviedad que ver a sus familiares y poder salir con ellos a pasear es algo importante, incluso vital para ellos. Cualquiera diría que después de haber pasado por un confinamiento domiciliario las autoridades y la sociedad en general comprenderían perfectamente lo que puede suponer un aislamiento como el que están viviendo. Sin embargo, es descorazonador ver que van pasando los días y las medidas tomadas por su Gobierno no solo no solucionan este tema, sino que lo empeoran.

Mi madre, inmunizada ya, lleva más de un año sin recibir un beso o un abrazo y sin salir de un edificio que más que una casa parece una cárcel a estas alturas.

No sé si creen que el hecho de que haya personas no vacunadas dentro de las residencias o si el que la vacuna no corte la transmisión justifican los protocolos que establecieron. En mi opinión, desde luego, no. De lo contrario estamos abocados a dejar morir en soledad a una generación de gente que tendrá que convivir con el virus, como todos los demás, al menos durante unos cuantos meses. No figurarán en las estadísticas de muertos por covid desde luego, pero morirán sin haber estado acompañados de quien, por humanidad, por cariño, por amor siempre debieron estar. No me sirve que nos permitan ir a verlos una hora cuando están a punto de morir, no me sirve... me ofende profundamente que a estas alturas y dada su situación eso se considere un alivio digno. Nosotros, los que somos más jóvenes, podemos pensar que tenemos tiempo para pasar esto y volver a tener vacaciones y encuentros... Ellos quizá mañana no estén aquí para echarnos de menos, seremos los familiares los que tendremos que vivir con el hecho de no haberles acompañado en la última etapa de su vida.

Mónica Adán Bustos, Oviedo

¿Y ahora qué?

Yo también quiero unirme a las personas que quieren denunciar y dar voz a tantos ancianos de las residencias del Principado de Asturias que están sufriendo las consecuencias de un protocolo dictado por no sé qué cabeza pensante que en algunos puntos no tiene ni pies ni cabeza.

Hasta ahora, la sociedad se ha sacrificado y aceptado unas normas impuestas para salvaguardar la salud de nuestros mayores puesto que eran los más vulnerables en esta pandemia.

Tras meses de sufrimiento, llegó la vacunación y con ella la esperanza de poner fin a este aislamiento que ha conllevado tanta soledad y tristeza que están padeciendo nuestros ancianos.

¿Es razonable que una persona que haya pasado por el hospital por una patología diferente al covid-19, que ya pasó la enfermedad y está vacunada, al volver a la residencia le sometan a una cuarentena de 14 días y un residente que va a una consulta normal no?

¿Acaso tiene sentido?

Creo que las normas están para cumplirse, por supuesto, pero cuando estas están pensadas y puestas para mejorar y cuidar a nuestros mayores.

Tampoco entiendo que se permita que trabajadores de estos centros puedan eludir la vacuna, aun estando en su derecho, pero cuando uno de ellos se contagia ponen en cuarentena a toda la residencia y, por consiguiente, los ancianos siguen perdiendo sus derechos de libertad y bienestar.

¿Qué sentido tiene privarles de ver a sus familias, salir a pasear, a tomar el aire, etcétera?

Mejoraría su salud mental, que cada día se ve mermada por esta situación que parece no tener fin.

No morirán de covid, morirán de tristeza y pena por no poder estar en sus últimos años de vida con sus seres queridos.

Elvira Gutiérrez Puebla, Oviedo