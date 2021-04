Formación multilingüe, aprendizaje individualizado y una educación que va más allá de lo académico. Así es la educación en el colegio Laude Palacio de Granda, un centro que destaca por el desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos buscando el éxito de los estudiantes. Todo ello en un entorno privilegiado y natural con unas amplias instalaciones, entre las que sobresale la residencia de estudiantes.

Una de las señas de identidad del Laude Palacio de Granda es la formación multilingüe, que comienza con alumnos de 1 año. Al finalizar su etapa en el centro, el 100% de los estudiantes son bilingües en español e inglés; además de manejar con soltura un tercer idioma a elegir entre alemán y francés.

El Laude Palacio de Granda pertenece a ISP, un grupo innovador del sector educativo con once colegios en España y más de 48 en todo el mundo, lo que favorece los intercambios y experiencias internacionales del alumnado.

El objetivo del proyecto educativo del Laude Palacio de Granda es que sus alumnos tengan una formación integral, sacando el máximo partido de sus capacidades, diversidad y creatividad. Para conseguirlo, trabajan en una educación basada en grupos reducidos, asegurando el aprendizaje individualizado. Apuestan con determinación por planes de estudio enriquecedores, buscando la educación más allá del libro, los valores humanos y metodologías innovadoras, lo que en el colegio denominan "amazing learning", "un aprendizaje divertido e interesante" que guiará a los estudiantes en el presente y les preparará para el futuro. La misión, destacan desde el centro, es clara y simple: enseñar a todos sus estudiantes a ser capaces de enfrentarse a un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

Educación Infantil

Desde Educación Infantil en el Palacio de Granda dan especial valor y fomentan la creatividad, la colaboración, el aprendizaje por investigación y la competencia digital, todo ello integrado dentro de un bilingüismo real y a través de una metodología lúdica. Siguiendo este camino, los alumnos van adquiriendo diferentes fichas a modo de reconocimiento cuando muestran estos valores en acción, aplicados en contexto. La finalidad es también que trabajen la cooperación, todos deben esforzarse para conseguir llenar su bote de fichas. Su lema es "Say yes to this R.A.C.E."

Educación Primaria

En Educación Primaria destaca el programa académico, que incluye el IPC (Currículo Internacional de Primaria) con una metodología que permite que los estudiantes descubran cómo es la ciencia en todo lo que hacen y en les rodea. "Que estén entusiasmados con este descubrimiento, además de capaces y orgullosos de demostrar todo lo que aprenden", ensalzan desde el Laude Palacio de Granda, donde también utilizan el método Singapur en Matemáticas, que permite a los estudiantes resolver problemas a los que no se han enfrentado antes, reforzando el pensamiento matemático y no recurriendo a no mediante procedimientos memorizados. También emplean la novedosa metodología "Accelerated Reader" (AR) en los primeros cursos de Primaria para mejorar la lectoescritura, competencia clave según diversos estudios para alcanzar el éxito académico.

Altas capacidades

El Laude Palacio de Grande cuenta con un programa de altas capacidades que tiene como objetivo desarrollar al máximo todo el potencial de estos excepcionales alumnos, los cuales cuentan con un talento especial y grandes posibilidades si se desenvuelven en un entorno apto para ello.

Competencias digitales

En el colegio también son expertos en el ámbito de competencias digitales para la educación. Se refuerza el aprendizaje de las distintas asignaturas con programas de enseñanza virtual, donde desarrollan programas específicos en función de la capacidad, ritmo y evolución de cada niño. Este tipo de formación es muy valorada por los alumnos. Fruto de este buen hacer, el Laude Palacio de Granda cuenta con la distinción como centro referente de Google (Google Reference School).

Ecoescuela

El Laude Palacio de Granda es también uno de los colegios con distintivo de Ecoescuela, pues en él se inculca a los alumnos un sentido de responsabilidad y mentalidad sostenible. Además, en el día a día del centro se presta especial atención en el cumplimiento de las "tres erres" (reciclaje, reutilización y reducción), ABC del reciclaje.

100% de aprobados en la EBAU

El alumnado del Laude Palacio de Granda viene recogiendo los éxitos del trabajo realizado por estudiantes y equipo docente en forma de 100% de aprobados en la prueba de acceso a la universidad. Además, todos realizan los estudios universitarios de su elección. El Laude Palacio de Granda ofrece las modalidades de Bachillerato de Ciencias, Artes, Ciencias Sociales y Humanidades.