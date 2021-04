La izquierda ve una nueva fase de la pandemia, la derecha echa en falta cambios legislativos

Los partidos de la izquierda se mostraron ayer receptivos con los planes del Gobierno de retirar el estado de alarma a partir del 9 de mayo, mientras que las formaciones del centro derecha fueron mucho más críticas y reprocharon al Ejecutivo de Pedro Sánchez haber mantenido el estado de alarma demasiado tiempo y no liderar los cambios legales para afrontar la pandemia.

La portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo, confía en que “la aceleración del proceso de vacunación en las próximas semanas, y el cumplimiento de las medidas contra el virus, haga innecesario prorrogar el estado de alarma” y se pueda entrar “en una nueva fase” en la lucha contra la pandemia. El PP acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “no haber hecho los deberes” y de utilizar el estado de alarma “como una herramienta para no rendir cuentas”. La presidenta de los populares asturianos, Teresa Mallada, recordó que su partido había propuesto ya en la primera ola de la pandemia “un plan b” jurídico como alternativa al estado de alarma que, recalca, “debe ser un mecanismo excepcional y temporal”.

Nacho Cuesta, portavoz de Ciudadanos, responsabilizó a Sánchez de “pasar la patata caliente y la competencia de aplicar restricciones nuevamente a las autonomías, con lo cual volvemos al paradigma de las 17 leyes y normativas diferentes”. El partido naranja prefiere “un plan de desescalada de restricciones, en lugar de navegar a un mar de incertidumbre sanitaria, de datos, de desempleo, de ayudas a familias y de normativas diferentes en función del territorio”.

Covadonga Tomé, portavoz de sanidad de Podemos, juzgo “razonable” cambiar la estrategia en cuanto a restricciones “si se cumplen las expectativas sobre la administración de vacunas”. La pediatra entiende que “ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y la repercusión económica y social es de una entidad suficiente como para reflexionar sobre nuevos modelos de convivencia con el virus”. Ángela Vallina, portavoz de IU en la Junta General, cree que con el fin de las restricciones “no puede hablarse de ningún tipo de indefensión porque la declaración del estado de alarma puede volver a decidirse si la situación así lo requiere”. Aunque considera que hay alternativas, seguras jurídicamente, “para establecer medidas territoriales si llegasen a ser necesarias”, un criterio del que discrepó Adrián Pumares. “Tras un año no tiene sentido que no haya normas que no sean el Estado de Alarma para luchar contra el virus. Que haya Estado de Alarma o no debería obedecer exclusivamente a criterios epidemiológicos, pero los expertos del Gobierno no han hecho más que mentir”, afirmó el portavoz de Foro. Para Ignacio Blanco, “el estado de alarma debería haberse levantado hace tiempo”. El presidente de Vox en Asturias emplazó a los gobiernos central y autonómico “a centrarse en la vacunación y a que dejen de limitar nuestros derechos fundamentales”.