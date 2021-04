¿Qué posibilidades hay de que me impidan moverme fuera de Asturias después del estado de alarma?

A partir de dicha fecha, Sánchez pretende sea el Consejo Interterritorial quien tome las decisiones, aunque no ha sido claro en si este Consejo, en el que está representado el Gobierno y las CCAA, pueda tomar medidas de restricción de la movilidad. Espera, eso sí, que la evolución de la pandemia y la vacunación aporten las herramientas necesarias para luchar contra la pandemia.

Datos de vacunación en Asturias Datos a 05/04/2021 9,2% vacunados con dos dosis (pauta completada) Total inmunizados : 93.428 Dosis entregadas Dosis administradas 342.625 Pfizer 241.925 Moderna 32.700 AstraZeneca 68.000 255.449 74,6% Datos por comunidades Comunidad Dosis entregadas Dosis entr. Dosis administradas Dosis admin. Inmunizados Inmun. Porcentaje Porc. Fuerzas Armadas 85.600 54.450 (63,6%) 5.027 inf% Asturias 342.625 255.449 (74,6%) 93.428 9,2% Castilla y Leon 793.665 590.123 (74,4%) 213.653 8,9% Cantabria 169.495 122.107 (72,0%) 44.861 7,7% La Rioja 79.475 69.384 (87,3%) 24.234 7,6% Extremadura 310.265 244.116 (78,7%) 77.838 7,3% Aragón 374.695 270.285 (72,1%) 96.905 7,3% Navarra 172.555 134.191 (77,8%) 43.166 6,5% Castilla La Mancha 542.715 406.226 (74,9%) 132.737 6,5% Galicia 786.365 559.141 (71,1%) 176.199 6,5% Andalucía 2.016.380 1.557.660 (77,3%) 525.160 6,2% Murcia 359.075 262.673 (73,2%) 90.836 6,0% Madrid 1.585.365 1.194.726 (75,4%) 393.636 5,8% Cataluña 1.908.430 1.456.572 (76,3%) 439.833 5,7% C. Valenciana 1.145.850 870.750 (76,0%) 262.861 5,2% País Vasco 515.650 441.562 (85,6%) 116.130 5,2% Canarias 457.090 329.689 (72,1%) 110.228 5,1% Ceuta 16.100 13.813 (85,8%) 3.635 4,3% Baleares 232.080 176.500 (76,1%) 49.433 4,2% Melilla 16.000 11.584 (72,4%) 2.491 2,9% ESPAÑA 11.909.475 9.021.001 (75,7%) 2.902.291 6,1%

Pero, ¿y qué pasará entonces en Asturias? Este anuncio del presidente socialista, que cogió por sorpresa al Gobierno autonómico del mismo partido, planteará un quebradero de cabeza a los responsables de la consejería de Salud, que ahora tendrán que buscar nuevas formas de respuesta a situaciones de riesgo extremo como en las que se encuentran ahora Langreo y Siero. Hasta ahora Barbón podía decidir de manera unilateral los cierres perimetrales de los concejos y también cerrar las fronteras autonómicas como autoridad delegada competente gracias al estado de alarma, vigente desde el 25 de octubre del año pasado. Sin el estado de alarma activado, “la única manera de limitar un derecho fundamental como la libre circulación de personas o la movilidad sería mediante una ley orgánica específica”, explicó a LA NUEVA ESPAÑA el jurista Javier Junceda, especializado en Derecho Administrativo, que ya advirtió meses atrás de las consecuencias que podía acarrear ese vacío en el corpus legislativo estatal para dar respuesta ante crisis sanitaria como la actual. “En el último año, los políticos, inexplicablemente, no aprovecharon para aprobar un ley orgánica que regule esta situación en España y la cogobernanza no puede entrar a operar sobre un derecho fundamental como la movilidad. Sería una chapuza”, apuntó Junceda.

No obstante, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas "generales" que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal. Eso sí, ha defendido que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.

"Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva", ha argumentado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.

En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces "son las medidas generales". "Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante", ha apostillado.

Asturias relaja las medidas El toque de queda se amplía una hora, de 23.00 a 6.00 horas. Ajuste del horario de apertura de los bares y establecimientos hosteleros -con más tiempo de atención al público- al menos en lo que respecta a la ocupación de mesas y espacios en el exterior. Reapertura de los establecimientos turísticos.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha adelantado en el Parlamento asturiano su intención de relajar las restricciones que están en vigor en la región para frenar la pandemia. El Presidente, en respuesta parlamentaria al grupo Vox, ha adelantado que su intención es la de rebajar una hora el toque de queda, que ya no sería a las 10 de la noche sino a las 23 horas. También tiene en previsión ajustar el horario de apertura de los bares y establecimientos hosteleros -con más tiempo de atención al público- al menos en lo que respecta a la ocupación de mesas y espacios en el exterior, y la reapertura de los establecimientos turísticos.

Se trataría de medidas a adoptar en un horizonte temporal corto, y en todo caso antes del 9 de mayo que sería la fecha en la que expira el estado de alarma y que, según indicó ayer el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está previsto que se prolongue.