Asegurados de Muface se quejan de que la consejería de Salud no tiene sus datos

Muchos funcionarios ya jubilados no tienen su seguro médico en el régimen común de la Seguridad Social sino que son mutualistas de entidades como Muface, Mugeju e Isfas. Pero el proceso de vacunación contra el coronavirus es realizado en toda España por las comunidades autónomas. Es decir, la gestión de las citas para vacunarse corre a cargo de cada consejería de Sanidad.

Un portavoz de Mugeju, la mutua en al que está la gran mayoría de los funcionarios de Justicia, que en Asturias rondan los 1.300 empleados públicos, explicó la fórmula seguida para las citaciones, ante las numerosas consultas realizadas desde diferentes comunidades autónomas: “El primer requisito es que cada mutualista tenga actualizados sus datos personales en Mugeju. La mutualidad ha volcado esos datos al Ministerio de Sanidad, que los transfiere a los servicios públicos de sanidad de las correspondientes comunidades autónomas y las autonomías pasan esos datos a los centros de salud correspondientes, que son los que tienen que comunicar la citación para la vacuna”.

El portavoz de Mugeju también comentó que el ritmo de citaciones por franjas de edad varía en función de las comunidades autónomas: “Algunas autonomías no han empezado a llamar a ningún mutualista, otras están llamando a los de más de 80 año y otras, que van más deprisa, están llamado incluso a los de 60 y 65 años; por lo tanto hay mucha disparidad, dependiendo de la comunidad donde vivamos”.

Un mutualista de Muface de Oviedo explicó a LA NUEVA ESPAÑA su particular “hoja de ruta” hasta que logró, ayer mismo, que sus datos estén en los ficheros de la sanidad pública asturiana. El pasado martes se personó en las oficinas de Muface de Oviedo donde fue informado de que aún no habían pasado los listados de los inscritos en las mutuas médicas de MIQ, ASISA y ADESLAS, con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años. Ante esta situación presentó un escrito al Servicio Provincial de Muface en el que pedía explicaciones de por qué no se habían pasado esos datos y que se adoptasen las medidas necesarias para que esa información llegase al sistema sanitario del Principado.

El mutualista de Muface optó, además, por ir ayer al centro de salud más próximo a su domicilio donde le indicaron que en la sanidad pública no tenían los datos de una de esas mutuas médicas y que aunque fuera de Muface si hubiese sido vacunado de la gripe el SESPA ya tendría sus datos. Al no ser ese el caso, pues nunca había puesto la vacuna antigripal, tomaron sus datos para incorporarlos a la base de datos. También le indicaron que los teléfonos de los centros de salud suelen estar saturados, por lo que es preferible llevar a cabo esa gestión después de las dos de la tarde, cuando hay menos problemas para contactar. Pero un portavoz de la consejería de Salud precisó ayer que si el servicio automático responde al mutualista que sus datos no están bien “debe hablar con su mutua”, ya sea Muface, Mugeju o Isfas, para corregirlos y pasarlos al Principado.