¿Qué pasa si me llaman para la cita de la vacuna y no lo cojo o se corta?

Si tiene una llamada perdida del 984016144, le han llamado para citarle para la vacuna del covid-19. No hace falta que devuelva la llamada; le volverán a llamar. La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, ha explicado cómo funciona esta herramienta de citación.

Si no respondes a la primera llamada, te llamarán dos veces más en ese mismo día. De no poder atender el teléfono, volverán a llamar otras tres veces en los próximos días en horas aleatorias. En total, son seis intentos para conseguir concretar una cita. De no lograrlo, será un operario del Servicio de Salud el que llame para lograr cerrar una fecha.

¿Qué pasa si se corta la llamada?

En caso de que se corte la llamada y no se haya podido cerrar una cita, el sistema volverá a llamar. Si, en esta llamada interrumpida, se ha logrado cerrar una fecha, tendrá que llevar un SMS al móvil. Además, los días previos a la vacunación, también le llamarán a modo de recordatorio.

¿Se puede devolver la llamada?

El 984016144 no está pensado para dar citas. Es un número de atención al ciudadano para resolver dudas. Sí podrán decirle la fecha estimada de la vacunación según el año de nacimiento y podrá consultar para cuándo tiene la cita en el caso de que se haya concertado y no recuerde los detalles. Este sistema del Servicio de Salud ha recibido ya 343.231 llamadas desde que se puso en marcha.

Si todas las opciones de este teléfono no cubren las necesidades, se puede mandar un correo a incidenciacitacionautomatica@sespa.es