El alcalde de Siero, Ángel García, no cuestiona las decisiones de las autoridades sanitarias para hacer frente al covid, pero opina que sería "deseable" que a partir de ahora ante el empeoramiento de los datos sanitarios de un concejo se busquen medidas alternativas a los cierres perimetrales por el impacto que tienen sobre la actividad económica de los territorios.

Así lo ha aseverado durante la rueda de prensa ofrecida para valorar el hecho de que la mejora de los datos del concejo ha hecho posible que esta próxima madrugada el municipio salga de la consideración de fase "4 Plus" y, por tanto, de las restricciones que lleva asociada, algo que ha celebrado, si bien ha llamado a la prudencia y a "no relajarnos".

"No voy a cuestionar las medidas que toman los expertos, no tengo la capacidad técnica de cuestionar las medidas de este tipo. Pero sí creo que, a lo mejor, hay otras medidas o, mejor dicho, que sería deseable que las medidas fuesen distintas. De continuar esta situación y las restricciones si hay empeoramiento de datos, yo sí instaría a que, por parte de la autoridad sanitaria se estudiase la posibilidad de tomar otras medidas diferentes a los cierres perimetrales. Personalmente me gustaría que se reconsiderasen algunas medidas, especialmente la del cierre perimetral, y se buscasen otras fórmulas que pudieran ser igual de eficaces sin tener que ver limitada la movilidad entre municipios", explicó el regidor.

El Alcalde destacó que medidas como los cierres perimetrales afectan de manera importante a cualquier territorio, pero son más "gravosas" para un municipio como Siero. "Por su ubicación, por su centralidad, esta medida es especialmente gravosa, pues nos perjudica y limita muchísimo. Tenemos el mayor número de polígonos y superficies comerciales, nos atraviesan casi todas las vías de comunicación importante y aquí se registra una movilidad procedente de toda la comunidad muy importante. Hay muchísima gente que entra y sale diariamente en el municipio por labores por trabajo o actividad comercial o de consumo", subrayó García, que celebró además que a partir de mañana Parque Principado pueda volver a abrir sus puertas.

"Parque Principado podrá reabrir y es también una de las cosas que nos preocupaban, porque no olvidemos que en el centro comercial trabajan unas dos mil personas. Llevan cerrados tres semanas, un año muy complicado y hay muchos puestos de trabajo en ERTE y con dificultades. En el centro no solo hay grandes cadenas, también pequeño comercio", explicó.

No bajar la guardia

El regidor no ocultó su alegría por el levantamiento del cierre perimetral del municipio, si bien incidió en la necesidad de no bajar la guardia. "Salimos y es una muy buena noticia que llevábamos esperando desde hace días y que nos permitirá recuperar una cierta normalidad si se puede decir así. Pero el riesgo de la pandemia sigue estando ahí y esto hace necesario todos los ciudadanos mantengamos el respeto máximo a las medidas y a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y no nos relajemos", señaló.

Tuvo palabras de agradecimiento para los vecinos. "Especialmente damos las gracias a todos los ciudadanos y negocios de Siero que se han visto afectados y que han tenido una actitud excepcional. La sociedad está asumiendo de una manera ejemplar todas estas restricciones", indicó García, que también hizo "mención especial" para los jóvenes, "que tendrían, por su edad, que poder llevar una vida que ahora está limitada y su comportamiento también es ejemplar". El Alcalde anunció, por otra parte, que el municipio reabrirá instalaciones culturales y deportivas con la adopción de las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias.

El regidor, ya de manera personal, como "ciudadano", valoró también positivamente la relajación de algunas de las medidas adoptadas por la comunidad autónoma, como la ampliación del horario del toque de queda. "Aunque tengo poca vida privada también la tengo y estoy encantado de que se puedan relajar, en primer lugar, porque eso indica que mejoran los datos y en segundo porque ello nos permite hacer muchas cosas que antes seguramente no valorábamos lo suficiente, como el hecho de salir a pasear, ver a unos amigos o poder disfrutar de la hostelería", dijo. "Muchas cuestiones se puede retomar y se agradece muchísimo", concluyó.