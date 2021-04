Los gestores de los cotos del Noroccidente plantan al director Villar

El director general del Medio Natural, David Villar, pretendía iniciar ayer en Castropol una ronda de contactos con las sociedades de cazadores que gestionan los cotos del Occidente y que reclaman, como otros de la región, una modificación de las condiciones para acceder a estos espacios cinegéticos. Sin embargo, el recién constituido Colectivo de Sociedades de Cazadores Adjudicatarias de Cotos Regionales de Caza del Noroccidente anuló las citas, convocadas “con poca antelación”, por no estar de acuerdo con la celebración de encuentros individuales coto a coto. Los cazadores quieren una reunión conjunta “tal y como la hemos pedido”.

Este colectivo, al que pertenecen catorce sociedades que gestionan trece cotos de la costa occidental, insiste en mantener una reunión colectiva en la que se pueda negociar no solo el pliego de condiciones para optar a los cotos, sino también “otra normativa vinculante para la renovación de las concesiones”. No obstante, agradecen a David Villar “que haya accedido a nuestra petición de apertura de un canal de comunicación”. Las sociedades de cazadores están dispuestas a no renovar los cotos si no cambian las condiciones actuales.