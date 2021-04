El Principado abre la mano y deja a los bares servir en terrazas hasta las once de la noche

El Principado abre la mano y los bares. Amplía los horarios de apertura de los establecimientos de hostelería y extiende su límite hasta hacerlos coincidir con el nuevo toque de queda, fijado de nuevo en las once de la noche. Casi tres meses después de fijar el cierre a las ocho de la tarde y la hora tope de la movilidad libre a las diez, la autoridad sanitaria asturiana ha visto llegado el momento de permitir que los bares y restaurantes sirvan en el interior hasta las nueve –una hora más que ahora– y en las terrazas hasta las once. Ya no tendrán más hora límite para la admisión de clientes que la del toque de queda y se relajarán adicionalmente las restricciones impuestas al comercio, la cultura, el deporte y el turismo.

El nuevo “escenario de medidas” de contención de la pandemia entra en juego mañana y atiende, según las versiones oficiales, al fin de la movilidad intensiva de la Semana Santa, al cambio de hora y a la duración de los días, también al ritmo que lleva la vacunación, pero sin perder de vista que la incidencia del coronavirus y la presión hospitalaria permanecen en niveles de riesgo “alto”, o que la circulación del virus y la “meseta estable” en valores altos de la que apenas baja la curva epidémica en la región incitan claramente a la prudencia.

Asturias relaja las medidas El inicio del toque de queda se retrasa una hora, de 23.00 a 6.00 horas. Ajuste de los horarios en hostelería. Deberán cerrar el interior a las 21.00 horas y las terrazas a las 23.00 horas. Se eleva a 6 el número de comensales por mesa en terrazas y se mantiene el máximo de 4 en el interior. La atención en barra seguirá restringida salvo para recogida a domicilio. Reapertura de los establecimientos turísticos con un aforo máximo del 50% en zonas comunes, centros recreativos para jóvenes y mayores con actividades al aire libre limitadas a grupos de hasta 25 personas y recintos feriales para congresos. Comercio y gimnasios amplían el aforo al 50% y su horario de cierre se extiende hasta el definido por el toque de queda, a las 23:00 horas. Cultura y turismo activo. Visitas a interior de 15 personas y en el exterior de 25 (contando los guías). Deporte. Comienza la competición autonómica en categorías absoluta y juvenil, con presencia de público hasta un máximo de 300 personas, sentadas y con distancia de seguridad. Se podrá practicar deporte en grupos de hasta 25 personas.

Tres meses a las ocho. Los bares abiertos más allá de las ocho serán pues un paisaje inédito en Asturias desde mediados de enero, cuando la elevación de la tercera ola indujo el adelantamiento de su cierre y el del toque de queda de las once a las diez. Tenía entonces Asturias una tasa de incidencia en ascenso de 257 casos por 100.000 habitantes acumulados en catorce días y una campaña de vacunación todavía incipiente Ahora, con un valor de 163 en el mismo parámetro, recién elevado y equivalente a la de los inicios de enero, la hostelería podrá abrir hasta las nueve los interiores y servir cenas sólo en terrazas de nueve a once, en mesas de hasta seis personas con al menos metro y medio de distancia entre sillas. Dentro, sólo hasta las nueve, la ocupación máxima de cada mesa se mantiene en cuatro clientes con la misma separación. En la práctica, no obstante, se entiende que la decisión de hacer coincidir la hora de cierre con el toque de queda hará que no sean las once el límite exacto: los clientes deberán abandonar las terrazas con tiempo suficiente para estar antes de esa hora en sus domicilios.

Hoteles al 50 por ciento. La nueva situación da respuesta a la demanda del sector turístico para que Asturias deje de ser la única autonomía española con los negocios de pernoctación clausurados, excepto aquellos considerados esenciales. A partir de mañana, podrán abrir con la ocupación limitada al cincuenta por ciento en el caso de alojamientos turísticos y hoteles y al treinta en los albergues. De forma paralela, los guías del sector podrán organizar actividades y visitas culturales para grupos de hasta 25 personas en el exterior y de quince en interiores, incluidos los monitores. Los mismos límites se aplicarán para las visitas a monumentos, cuevas y yacimientos arqueológicos, así como en bibliotecas, museos, archivos o salas de exposiciones, entre otras.

Centros de jóvenes y mayores sin canto ni baile. Reabren también los recintos feriales para la organización de congresos y los centros recreativos para mayores y jóvenes, pero con condiciones. Se admiten actividades en grupos de hasta 25 personas al aire libre, con un aforo máximo del treinta por ciento bajo techo y se excluyen “el canto, el baile y el contacto físico”.

El comercio, a media carga. El comercio y otros locales, como los gimnasios, elevan su aforo hasta el cincuenta por ciento, retrasando la hora de cierre hasta la del nuevo toque de queda. Estas condiciones de ocupación rigen tanto para los establecimientos minoristas de más de trescientos metros cuadrados como para las zonas comunes de los centros comerciales.

Deporte absoluto y juvenil. Vuelven asimismo, tal y como estaba previsto, las competiciones deportivas en categorías absoluta y juvenil, así como la presencia de público en estas pruebas con las mismas condiciones que se aplican ahora en aquellos acontecimientos deportivos que admiten auditorio: como mucho trescientas personas, sentadas en butaca preasignada y con distancia de seguridad. Las nuevas condiciones admiten la práctica del deporte al aire libre en grupos de hasta 25 personas y en los gimnasios se establece, además de la ocupación del cincuenta por ciento, un tope de quince participantes en las clases grupales. Las piscinas admitirán hasta cuatro personas por calle e igualmente clases con hasta quince.

Mercados de ganado, con profesionales. Las directrices recién anunciadas también dan de paso los mercados de ganado con la presencia exclusiva de profesionales, en las condiciones establecidas por la Consejería de Desarrollo Rural y Cohesión Territorial el pasado 15 de febrero.

Medidores de CO2. Al margen de estas medidas de “aplicación normativa directa”, definidas así ayer por el jefe de Alertas y Emergencias del covid-19, Miguel Prieto, la Consejería de Salud recomienda la implantación de medidores de CO2 “en todos los establecimientos que tengan actividad en interior”. Hablan de la hostelería, la docencia no reglada –las academias– o los gimnasios y su idea es, precisan, que el dispositivo se ubique “en un sitio visible con la información de los niveles y los riesgos” para que los usuarios y los gestores puedan tomar las medidas preceptivas.

Un mes y una incógnita. La nueva situación zarpa mañana con la advertencia de que las restricciones asociadas al riesgo “4Plus” y aplicadas por concejos mantienen su vigencia. Nada de esto quiere decir que “si empeoramos no podamos retroceder”, avisa el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, pero en todo caso estas medidas y las nuevas nacen inicialmente para un mes, toda vez que el 9 de mayo expira el estado de alarma vigente y las autoridades reconocen que no saben qué pasará después, si finalmente no se prorroga. No hay herramienta normativa evidente para ordenar desde el Principado las restricciones a partir de esa fecha.

Sin certezas en los hospitales. Las nuevas medidas se adoptan en un momento de incertidumbre en los hospitales, con la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Concepción Saavedra, asumiendo que la ocupación ha enfilado un nivel “estable”, pero que aún no ha sido posible “recuperar la situación que teníamos antes de la tercera ola, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos (UCI)”. El objetivo declarado habla de tratar de no repetir en lo posible el escenario de la oleada de enero y febrero, cuando la curva se elevó antes de vaciar los hospitales de pacientes de la ola anterior. Ahora, se avecina una “muy probable cuarta ola” sin certezas en los centros hospitalarios asturianos.

Más ingresos en Semana Santa. El análisis de Saavedra habla de “un descenso progresivo de ingresos” en las últimas cuatro semanas, pero también de un “ligero incremento” si se toma el dato a siete días. En los primeros días de abril, contando el núcleo de los festivos de Semana Santa, las 191 entradas registradas en planta suponen un alza del 21,6 por ciento respecto al dato de la semana anterior. Los 22 en las unidades de críticos son un ascenso del 46 por ciento. La media de ocupación total, del 72,8 por ciento, tiene una variabilidad local de entre el 76,6 de Avilés y el 81,8 de Gijón, y no se considera demasiado elevada, pero preocupa sobre todo, resalta la gerente del Sespa, “porque estamos recuperando la actividad sanitaria” y además de los 224 pacientes ingresados con diagnóstico o sospecha de covid hay 2.138 de otras patologías, o porque las UCI tienen 63 personas con coronavirus y también 45 como consecuencia de afecciones no vinculadas con la pandemia.

Hacia la consulta presencial. Concepción Saavedra expuso además, mirando hacia el futuro inmediato, la intención del Sespa de “ir reorientando la atención primaria hacia la presencialidad y la consulta programada”. Se trabaja en un protocolo de medidas que vayan superando la prioridad dada a la consulta telefónica y que la Consejería estará en condiciones de anunciar, planteó, “la semana que viene o la siguiente”.