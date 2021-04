Las restricciones por concejos: Siero sale del encierro, Mieres entra y Langreo sigue

Unos salen y otros entran en la zona roja de restricciones por la evolución de la pandemia en Asturias. El mapa con los concejos afectados cambia: Siero sale esta medianoche del nivel de riesgo “4Plus”, mientras que el domingo entrará Mieres. Entre las medidas asociadas está el cierre perimetral, además de las restricciones de servicio en el interior de los bares, entre otras. La Consejería de Salud tiene previsto explicar la situación a los técnicos e informar a los ayuntamientos hoy.

Mieres lleva varios días en una senda muy preocupante. El concejo, que se encuentra en el grupo de los de más de 30.000 habitantes, incumple los indicadores de incidencia acumulada y tiene la trazabilidad de contagios en el 65,8%, muy por debajo del umbral del 75. El municipio, que ya estuvo en esta situación del 24 de enero al 6 de febrero, se unirá a partir del domingo al concejo de Langreo –donde las medidas continuarán vigentes hasta el 13 de abril–, como los únicos municipios de Asturias con restricciones por riesgo extremo. Es, tras Siero, el segundo que vuelve a las restricciones después de haberse liberado de ellas.

Medidas adicionales para los concejos en fase “4 Plus” Cierre perimetral de los concejos. Reuniones limitadas a cuatro personas y encuentros en domicilios estrictamente para convivientes. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas. Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

El Principado notificó ayer, por otro lado, la cifra más alta de nuevos positivos de lo que va de mes, 146 correspondientes al miércoles para un repunte que eleva levemente la incidencia acumulada. El nivel de positividad de las pruebas practicadas volvió por encima del nivel recomendado del cinco por ciento (5,06) y se registraron diecinueve ingresos en planta, dos en UCI y 29 altas hospitalarias, además de seis fallecimientos, cuatro mujeres y dos hombres de 82 a 93 años, la cifra diaria más alta desde el 5 de marzo.

Canteli celebra el “aire fresco” para la hostelería

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ve bien las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno regional y que flexibilizan de alguna manera las restricciones que hasta ahora afectaban a la hostelería, así como el retraso de la hora del toque de queda hasta las once de la noche.

Las nuevas medidas establecen el horario de cierre del interior de los locales de hostelería en las nueve de la noche, mientras que las terrazas podrán abrir hasta las once, coincidiendo con el toque de queda.

Al respecto, Canteli ha manifestado que “hay cosas que chocan un poco”, en referencia a la diferencia horaria que ahora deberán cumplir los hosteleros. Además, el regidor ovetense ha defendido el mismo criterio para el interior y para el exterior, “siempre que se cumplan los horarios y las normas”.

El regidor se ha felicitado porque “a la hostelería se le dé un aire fresco para que puedan recuperar un poco el tiempo perdido”.

Mallada cree que la flexibilidad horaria “llega tarde”

“La relajación en las restricciones supone un alivio para sectores como el hostelero o el hotelero, pero para muchos, desgraciadamente, llegarán tarde”. Es la reflexión de la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, sobre las últimas medidas adoptadas por el ejecutivo regional asturiano. “Los alojamientos de turismo rural han perdido ya la Semana Santa, siendo los únicos de toda España a los que se les obligó a cerrar incluso para el turismo interior”, reseñó la dirigente popular.

En este sentido, Mallada advierte de que se genera “un mal clima entre los propios hosteleros por los distintos criterios y limitaciones dependiendo si los establecimientos tienen servicio o no en exterior”. No entiende la presidenta los vaivenes del presidente Adrián Barbón: “Hace apenas unos días pedía un último esfuerzo para minimizar la cuarto ola que estaba en ciernes. Les falta seriedad y coherencia. No se puede gobernar por impulsos, sus decisiones suponen la supervivencia o el cierre de muchos negocios en Asturias”.

El Consejo de Estado recomienda adaptar la ley de Salud Pública para dar respuesta a la pandemia

El Consejo de Estado ha sugerido al Gobierno que adecúe la Ley de Salud Pública para dar a las comunidades autónomas “el mejor marco jurídico posible” para afrontar la pandemia, en un dictamen fechado el 22 de marzo. Este dictamen era preceptivo ante el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Pedro Sánchez contra la norma gallega que establece medidas de control de las personas enfermas por covid, como el aislamiento, o la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse. La sugerencia del Consejo de Estado se conoce después de que Sánchez anunciase la intención de poner fin al estado de alarma el 9 de mayo y que algunas autonomías como Andalucía hayan dicho que necesitarían al menos un mes más.

La Semana Santa se saldó con mil propuestas de sanción en Asturias por incumplir medidas sanitarias

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias que el Gobierno del Principado de Asturias va aprobando para contener el avance de la pandemia. Durante la pasada Semana Santa, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia civil intensificaron la vigilancia del cumplimiento de las normas. Entre el 26 de marzo y el 4 de abril, los funcionarios de ambos cuerpos hicieron 1.542 controles en toda Asturias. En ellos fueron identificadas 11.724 personas y 7.078 vehículos. Se levantaron 1.066 propuestas de sanción. Una de cada once personas incumplía la normativa vigente en materia sanitaria. No hubo ninguna detención.

Ciudadanos se alegra del “pequeño respiro para la hostelería”

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Susana Fernández, expresó ayer la alegría de su formación porque “el presidente del Principado haya decidido replantear las medidas restrictivas en la región, dando así “un pequeño respiro a los profesionales de la hostelería”.