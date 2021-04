El Gobierno fía la mejoría a las vacunas pero será “contundente” ante rebrotes

El Gobierno autonómico confía en el buen ritmo del proceso de vacunaciones como aliado para la desescalada pero no vacilará en recurrir a “medidas contundentes” si se produjera un empeoramiento. Es la hoja de ruta que desveló ayer la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, al término del Consejo de Gobierno, donde puso énfasis en un dato: la consejería de Salud había batido en la víspera el récord de vacunaciones, 10.000 en un día. Es decir, uno de cada cien asturianos recibió la vacuna contra el coronavirus el pasado jueves, trece meses después de que la mayor pandemia del siglo estallara en Asturias. Al cierre de esta edición, ya había más de 97.000 inmunizados en toda la región y en este fin de semana pueden alcanzarse los cien mil, el 10 por ciento de toda la población.

El Principado espera que el proceso de recuperación económica pueda iniciarse en el segundo semestre de este año, “con el control de la pandemia y la aceleración de las vacunaciones” pero su portavoz también realizó la siguiente advertencia: “No nos confundamos, ante un empeoramiento valoraremos medidas contundentes, como hemos hecho hasta ahora”, afirmó Melania Álvarez, quien confirmó que se mantendrá el cierre perimetral de la comunidad autónoma hasta el 9 de mayo, la fecha en la que el presidente del Gobierno espera poner punto y final al segundo estado de alarma de la pandemia, el decretado el pasado mes de octubre para dar respuesta a la segunda ola, la que hasta ahora ha castigado con mayor dureza a Asturias.

La portavoz y consejera de Derechos Sociales reconoció “las incertidumbres” generadas tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero aclaró que el sistema “4 Plus”, implantado en Asturias en el mes de febrero para tomar medidas en función de la situación epidemiológica de cada municipio “se mantendrá” incluso después de esa fecha. La portavoz del Principado admitió, asimismo, la existencia de “lagunas jurídicas” ante cuestiones como el cierre perimetral de los concejos o de la comunidad autónoma, aunque en el Ejecutivo autonómico se confía en que puedan despejarse en el mes que falta hasta la terminación del estado de alarma. “Queda tiempo, pero haremos uso de todos los recursos posibles”, abundó Melania Álvarez quien volvió a apelar a la responsabilidad colectiva de la sociedad asturiana ante esta segunda desescalada.

Las ayudas Covid, sin plazo

El interés del Principado en acelerar la inmunidad de la población frente al Covid-19 abre la puerta a la colaboración con la sanidad privada. “Bienvenida sea”, valoró la portavoz del Gobierno de Barbón cuando se le preguntó por la disposición de las mutuas, que fue trasladada al consejera de Salud el pasado miércoles por el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito. Melania Álvarez, no obstante, no concretó ayer el alcance ni los detalles de esa posible cooperación. Asturias se remitió a la posición que pueda adoptar el Consejo Interterritorial de Salud acerca de la posibilidad de comprar la vacuna rusa “Sputnik”, una alternativa que ya sopesa Alemania. El Gobierno regional no tiene fecha para el inicio del pago del fondo Covid autonómico aunque sí ha entablado contactos con el Gobierno central para empezar a definir las ayudas estatales.