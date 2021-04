El campanu se resiste en un Narcea guapo pero sin peces y en un Sella “como chocolate”

La crecida del nivel del agua en todos los ríos salmoneros de la comunidad autónoma tiró por tierras todas las ilusiones de sacar el campanu en el dia de la apertura de la pesca tradicional –con muerte– en aguas continentales asturianas. Así sucedió hace tres años también.

En las dos principales cuencas asturianas, Sella y Narcea, la jornada quedó en blanco, estuvo marcada, no obstante, por el elevado número de aficionados y también por las críticas que protagonizaron las conversaciones de estos por restringir el uso de la ninfa en la recta final de la campaña y reducir el cupo de salmones a tres.

En el Sella, no hubo capturas por las malas condiciones del río, como chocolate por la lluvia; en el Narcea, pese a presentar buen aspecto las aguas, porque según los ribereños no hay peces. Así que toca esperar.

“Los hay por ahí. El que tenga un poco de conocimiento de lo que es la pesca seguro que no está echando”, manifestaba en torno al mediodía Ángel Fernández Soto, más conocido como “Canalón”, observando desde el puentín, en la travesía de Cangas de Onís, la crecida y turbiedad del Sella. “Este martes, seguro que sale el campanu, ya que va a mejorar el tiempo y también el río. Quizás, en el coto Tempranes”, se atrevió a pronosticar el popular ribereño cangués.

Las lluvias persistentes de las últimas horas dejaron “impescable” la cuenca del Sella tras haber crecido el nivel de agua en unos 80 centímetros, además de arrastrar turbiedad. Otro ribereño de Cangas de Onís, José Luis Somoano, “Paxa”, lo tuvo claro nada más ver el agua. Él fue quien se encargó bien temprano del sorteo (7.15 horas) de los turnos de pesca en el lance de El Puente Romano, al que asistieron una veintena de pescadores.

También se registró bastante animación en otras zonas libres como Rozaones o El Barcu, en el curso medio del Sella, con otra veintena de deportistas en el preceptivo sorteo. “Si merma y hay ocupación de cotos por parte de pescadores de la región saldrá este martes”, aseveró Luis Eduardo López Alvare, delegado de la sociedad “El Esmerillón”.

En la otra punta de Asturias, por la ribera del Narcea, hubo sin embargo, según los entendidos, buenas condiciones para la pesca en una jornada marcada por la presencia de bastantes pescadores pese a la lluvia y el frío. Había ganas de sacar las cañas y a las 7 de la mañana no cabía ni un coche en el aparcamiento del pozo Carbajal, en Salas. Casi hay suerte a la altura de la localidad salense de Laneo al mediodía, pero nada. El centro de precintaje de La Rodriga espera la llegada del primer salmón del 2021 este martes.

“Es una pena que no salga ninguno porque el río está precioso para pescar, tengo el número 17 en el sorteo y mira que tenía gente delante y nada”, comentó María Nieves Colubi, aficionada desde hace 50 años, mientras esperaba su turno para el lance en el pozo Carbajal. Allí, apelaron a la paciencia durante todo el día pues había muchas cañas. Pero no salían los salmones. Eso generó frustración entre algunos de los aficionados como el ribereño Iván Menéndez, quien apuntó que el problema es que no hay peces: “Los ríos están muertos, muy guapos y con mucha arboleda pero no hay salmones, estamos aquí 40 tíos y nada”, dijo. Por su parte, Ovidio José Arias, de Gijón, puso el foco de atención sobre los depredadores naturales de la especie, “sobran cormoranes”.

“Es pronto, hay que dar tiempo al pez”

Pero también los hubo que se lo tomaron con más calma como Sergio Alonso, de Oviedo, sin prisa ninguna: “Es pronto para que haya salmones, si sale alguno ya será con mucha suerte”. Así lo observa también el presidente de la sociedad de pescadores “Las Mestas del Narcea”, Enrique Berrocal. Según explica, la principal entrada de salmones se produce a partir de mayo, “no es tan fácil, en 1998 salió a finales de marzo y hasta el 27 de abril no dio el siguiente, hay que dar tiempo a la temporada”, afirmó.

Y en esas estaba el pescador corverano, Faustiniano Fernández, con poca esperanza de echar un salmón a tierra en la jornada inicial “porque es pronto”. Al lado, Antonio Rodríguez, asentía con la cabeza.

Por más que quisieran los pescadores, los salmones no se dejaron capturar, como dijo Lalo Díaz, “el río muy guapo pero no sabemos donde están”.