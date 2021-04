El Gobierno de Asturias está preparando su propio plan sanitario para tratar de mantener algunas medidas de restricción y control una vez finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo y si finalmente este no se prorroga por parte del Estado. Así lo ha asegurado el presidente autonómico, Adrián Barbón, durante una visita a Allande. “Por si acaso, nosotros lo que vamos a ir haciendo y estamos trabajando ya en ello es un modelo que sustituirá al estado de alarma si este se levanta. Trabajamos en definir un modelo que intentará mantener gran parte de las medidas que dieron resultado y que funcionaron por municipio (…) Le he pedido al consejero de Salud que prepare el sistema que aplicaremos a partir del 9 de mayo con los instrumentos jurídicos que tengamos a nuestro alcance y habrá que examinar cuáles son y en ello están los servicios jurídicos y técnicos”, explicó Barbón.

Preguntado si será posible aplicar como autonomía algunas restricciones ha señalado que “hay partes que se pueden hacer con la legislación sanitaria que existe a nivel nacional y otras serían con autorización judicial”. No ha detallado a cuáles se refería en concreto, pero sí ha subrayado que existe interés de su Gobierno en continuar con medidas que han tenido que ver con las decisiones de control sobre los municipios. “Hemos visto que hay medidas que funcionan por municipios, dar una respuesta por municipios, que permite ir de verdad a los sitios donde hay problemas y mejorar la situación sin castigar a otros (…)”.

Preguntado acerca de si es partidario de prorrogar o no el estado de alarma ha explicado que esa es una decisión que no corresponde a un Gobierno autonómico, sino en todo caso al Congreso de los Diputados. “¿Si sería o no partidario? Depende de la situación epidemiológica. Yo lo que digo es que nosotros, por si acaso, estamos trabajando ya en modelo que sustituirá al estado de alarma”, añadió.