Beatriz Díaz está de moda

Para ella fue “una experiencia enriquecedora y superinteresante”, porque nunca se había imaginado en un escenario similar, y eso que lleva cientos de escenarios a sus espaldas. Díaz y Mesa se conocieron hace dos años en Oviedo, en la Pasarela Campoamor, “ahora me llamó y me contó que estaba pensando hacer un desfile inclusivo y que quería contar conmigo para cantar en la pasarela”, explica Díaz. El desfile coincidía además con el 50.º aniversario de la marca L’Oréal con lo que el lema “Porque yo lo valgo” venía al pelo.

Beatriz Díaz se encontró entonces en “un universo en el que habitualmente no me muevo”. Incluso le diseñaron su propio vestido. “Hace unos días me pidieron las medidas para prepararme la ropa con la que iba a salir a la pasarela, y era guapísimo”, explicó. Con ese vestido fue la primera en salir a la pasarela y allí se quedó viendo el desfile del resto de modelos. “Lo presencié desde un lugar privilegiado, la tarima desde la que canté”. Cantó una selección de composiciones en la que estaban el “Smile” de Charlie Chaplin que interpretó Nat King Cole; “Sweet Dreams”, del dúo británico “Eurythmics”, o el “Moriat” de Kurt Weill. “La colección de moda estaba basada en la Bauhaus y Mesa tenía mucho interés en incluir esta composición de Weill y Bertolt Brecht”, explicó Díaz sobre la última pieza.

La allerana tuvo la ocasión de compartir pasarela con otras mujeres como la actriz Cayetana Guillén Cuervo; Francine Gálvez, primera presentadora negra del Telediario en España; Ruth Beitia, deportista olímpica; Cristina Piaget, modelo de 50 años, o la modelo venezolana de 31 años Yelimar Moreno, que perdió su pierna derecha en un accidente de tráfico cuando huía de un intento de secuestro.

“Lo pasé muy bien”, resumió Beatriz Díaz que estos días ensaya en Oviedo la zarzuela “Agua, azucarillos y aguardiente”, que se representará los días 22 y 24 de este mes en el teatro Campoamor. La soprano siempre está dispuesta a nuevas experiencias porque “te tienes que amoldar a nuevos estilos”. Además, está encantada de poder trabajar en estos tiempos pandémicos. “Es una satisfacción que el mundo de la moda apoye de este modo al mundo de la cultura en tiempos tan difíciles”, resumió.

La representación asturiana en la pasarela madrileña se completó ayer con el desfile de la diseñadora María Lafuente. Fiel a sus raíces, en las que los materiales sostenibles y las iniciativas solidarias ligadas a la moda son emblema, la asturiana celebraba su decimoquinto año desfilando sobre la pasarela madrileña en su colección “Cocoon”.

“Esta colección es una reflexión sobre quince años de trabajo y también sobre este proceso vital que estamos viviendo, en el que la renovación interior y la transformación son fundamentales”, explicó María Lafuente momentos antes de desfilar en la sede del Comité Olímpico Español.

“Una de las grandes innovaciones en esta colección es la creación de piezas a partir de polvo de neumático reciclado”, explica la asturiana sobre el trabajo realizado conjuntamente a Signus (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados), a la que se suma Lowpoly, con impresión en 3D de materiales sostenibles. El resultado son patrones arquitectónicos con volúmenes que emulan las siluetas de pétalos, flores y mariposas.