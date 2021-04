Mieres ensaya el antídoto contra el desaliento

La hostelera Susana Fernández trabajaba ayer a un ritmo frenético recorriendo incesantemente su local desde la barra hasta la pequeña terraza, al mediodía repleta de clientes. “En ocasiones parezco la madre de alguno, riñéndoles por hacer mal las cosas”. La propietaria de “El rincón de Payares” asume que al final tendrá que pagar ella cualquier relajación de sus clientes: “Hay gente muy imprudente, pero es que, además, todo el mundo está muy despistado y ya nadie sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Hace falta un antítodo contra el desaliento”.

Mieres regresó ayer al nivel de riesgo “4Plus”. El concejo vuelve, por tanto, a estar cerrado y los vecinos deben hacer frente al resto de restricciones que lleva asociada la medida. De nuevo, los hosteleros perciben que les toca pagar la factura que conlleva el aumento del número de contagios: “Tenemos la sensación de que los concejos asturianos están inmersos en un sorteo y que les va tocando a unos y luego a otros, pero la hostelería siempre pierde”, lamenta Susana Fernández.

Los mierenses se han tomado con resignación que el concejo tenga que recogerse justo cuando el resto de Asturias empieza a disfrutar de mayor albedrío. “Yo, al menos, pediría que le cambien el nombre, ya que lo de ‘4Plus’ suena como algo positivo, como un premio, y alguno se puede echar al monte”, apuntaba ayer Javier García, mientras tomaba una café en una terraza de la calle La Vega.

El lluvioso domingo vació ayer en parte las terrazas de Mieres. El interior de los locales permanecía deshabitado por mandato normativo: “Personalmente tengo claro que no se puede salir del concejo sin causa justificada y que no se puede estar en el interior de los bares. De lo demás, a estas alturas, ya no tengo ni idea fíu. Estamos como para fiestas”, señalaba Olga Álvarez tras comprar el pan. Y es que todo parece indicar que el endurecimiento de las restricciones en Mieres puede afectar a la inminente celebración de la Folixa na Primavera, que está programada del 16 al 18 de abril, dentro de menos de una semana.

El gobierno mierense se ha destacado desde el inicio de la pandemia por un acatamiento disciplinado de las normas. De nuevo optan por esta postura: “No es momento de bajar la guardia, sino de seguir poniendo de nuestra parte para evitar la transmisión del virus”, apunta el alcalde, Aníbal Vázquez, al tiempo que agradece el esfuerzo que reconoce está haciendo la sociedad mierense.