La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Susana Fernández, ha asegurado que su partido se "replantea" el apoyo al candidato a presidir el Consejo de la Transparencia, José Manuel Fernández, después de que calificase como "ocurrencia" la propuesta de la formación naranja para que este nuevo órgano autonómico se ubique en Avilés y afirmar que "a título personal" él no iría a trabajar a Avilés porque le supondría un problema de conciliación. Además, José Manuel Fernández aseguró que supondría un problema conseguir que funcionarios públicos trabajasen en la Villa del Adelantado y que exigiría el pago de dietas.

"Llevar el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno a Avilés no era una condición para votar a favor de la candidatura de José Manuel Fernández; si Ciudadanos lo propuso fue porque nos parecía justo que Avilés contara con una institución autonómica de la que carece, y con las que otras ciudades como Gijón u Oviedo ya cuentan", ha asegurado Susana Fernández. Es decir, la ubicación en Avilés no condicionaba su apoyo al candidato. "Sin embargo, tras su comparecencia en la Junta y escuchar algunas apreciaciones tan desafortunadas, evidentemente nos veremos obligados a replantearnos nuestro posicionamiento", ha afirmado.

"Avilés está en el corazón de Asturias y tiene las infraestructuras y conexiones necesarias para alojar el Consejo de Transparencia", ha manifestado la portavoz de Ciudadanos. A su juicio, “el candidato no nos ha dado ninguna razón de peso para que la ubicación del mismo no pueda ser Avilés”, ha explicado la parlamentaria, y “la excusa de tener que trabajar de forma estrecha con otros departamentos ubicados en Oviedo no es válida en la era de la digitalización, cuando se están pidiendo esfuerzos a la sociedad para que se priorice la comunicación telemática” ha aclarado, “lo que de ningún modo podemos aceptar son razones personales como las que el candidato ha expuesto ante la Cámara", ha dicho. "Defendemos la conciliación familiar, pero no los privilegios de unos frente a otros”.

La portavoz parlamentaria ha señalado que son “muchos los asturianos que se desplazan a diario para asistir a su puesto de trabajo, entre ellos, funcionarios que ni cobran dietas ni ningún tipo de compensación por ello”, y el hecho de que en la tercera ciudad de Asturias, la única en la que no se existe ninguna sede institucional pudiera contar con la del Consejo de Transparencia, “además de ser un impulso para la ciudad, podría interesar a funcionarios de la comarca”.

Ciudadanos ha recalcado que "la creación del Consejo de Transparencia" ha sido una petición de esa formación política desde el inicio de esta legislatura, y su puesta en marcha. "El nombramiento de presidente de este órgano, formó parte del acuerdo de presupuestos autonómicos de 2021, alcanzado entre la formación naranja y el Gobierno de Barbón", recalca el partido.