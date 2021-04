El freno a los fondos rurales aboca a los autónomos a emprender sin ayuda europea

Sin resolverse la concesión de los fondos rurales Leader de la Unión Europea (UE) de 2020 llegan ya los problemas con los correspondientes a 2021.

El atasco burocrático que sufre la Consejería de Medio Rural tiene paralizado el reparto de unos 4,5 millones entre los beneficiarios, decenas de autónomos y emprendedores asentados en los pueblos de Asturias, así como algún ayuntamiento. Esto, hasta que no se resuelva, frena la convocatoria de las ayudas para este año, un montante económico superior al de 2020 de los citados fondos Leader, diseñados por Bruselas y gestionados por los grupos de desarrollo rural (11 en todo el Principado) para crear empleo y alternativas en los territorios alejados de las ciudades y que sufren la despoblación. En total, entre 2020 y 2022 (las tres anualidades de los fondos) se deberían repartir unos 26 millones de euros.

Pero de momento ni un solo euro ha llegado a sus destinatarios. Mientras los emprendedores que pidieron las ayudas el año pasado aún esperan por que estas se haga efectivas –está pendiente que la concesión se publique en el Boletín Oficial del Principado para poder completar la tramitación y recibir el ingreso–, los que contaban con hacerlo este 2021 han sido abocados a empezar sus proyectos por su cuenta o, en el peor de los casos, a desistir de llevarlos a cabo. Temen que nunca lleguen las ayudas visto lo que ha ocurrido con la primera remesa.

La convocatoria de este año debería haber salido en febrero pero no ha sido así y en los grupos de desarrollo temen que de hacerlo será a finales de año, de nuevo tarde. Todo el retraso porque Medio Rural tuvo que “reprogramar” –en palabras de la propia Consejería– los fondos y traspasar los del año pasado a este para que no se perdieran al no poder cumplir con los plazos estipulados por Bruselas. En el departamento que dirige Alejandro Calvo atribuyeron este problema al covid y a que la tramitación se alargó al ampliar la convocatoria dado el alto número de solicitudes. La excusa del coronavirus solivianta a los beneficiarios. “Resulta que el resto de comunidades, donde también existió una pandemia, han resuelto las ayudas europeas dentro de los plazos fijados por la UE. Pero aquí no”, zanja un empresario del sector servicios del Occidente. “Juegan con la ilusión de la gente”, critica.

“En el peor año de crisis económica por la pandemia no hay ayudas para que las personas en paro puedan emprender en el medio rural”, lamenta una empresaria del centro de la región que ha optado por comenzar por su cuenta y prescindir de la útil ayuda que le brinda la UE pero que ha quedado atascada en la burocracia asturiana.

Para recibir el ticket rural (unos 38.000 euros) tienes que cumplir dos requisitos: llevar tres meses en paro y no haber sido autónomo de la actividad para la que solicitas la ayuda en los 5 años anteriores al realizar la solicitud. “Ahora mismo en Asturias, con esta situación, si tienes un proyecto preparado y cumples los requisitos para recibir la ayuda tienes que elegir entre emprender sin ella o esperar por algo que no sabes si va a pasar. En el momento que te haces autónomo pierdes el derecho al ticket rural”. En su caso, ha optado por seguir adelante por su propia cuenta. “No puedo estar un año con economía sumergida, o perdiendo clientes”, explica. También hay cierto malestar entre muchos autónomos rurales por ver “cómo en el Principado sacan pecho del ticket rural cuando de momento no existe”.