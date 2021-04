Impulsan desde Gijón una lista alternativa al Consejo de la DOP de la Sidra

La nueva candidatura que pugnará en los comicios está formada por 9 cosecheros de diferente tamaño como exigen los estatutos del Consejo Regulador y ha sido promovida por el productor Daniel Exner, de Finca Gallinal de Serín (Gijón), que lleva ya varios años invirtiendo en métodos que ayuden a regularizar cosechas y disminuir la vecería para lograr pomaradas más productivas. Así, han sido pioneros en Asturias en el desarrollo de podas intensivas y sistemas de fertilización del terreno para acabar con la rotación tradicional del manzano.

Sus métodos de trabajo, aplicados en sus propiedades gijonesas y en Llanera, se basan en podas severas y “fertiirrigación”, con actuaciones sobre los árboles de manera que no crezcan demasiado y no se puedan manejar, de manera que los manzanos se alimenten de forma regular y dosifiquen la producción. Del mismo modo, han aplicado en la finca estudios del terreno para conocer la necesidad de aportar nutrientes adecuados, que faciliten una producción estable aun en años en los que tradicionalmente no se esperan grandes cantidades de manzana.

La mesa electoral para el proceso de votaciones se ubicará en Villaviciosa y se habilitará también la posibilidad del voto por correo para facilitar la participación. Como ya se acordó en su día con la aprobación de los estatutos, la presidencia durante el nuevo mandato será rotatoria entre el sector cosechero y el elaborador.

El Presidente en funciones de la entidad, Tino Cortina, agradeció a los integrantes del órgano de gobierno el trabajo desarrollado por los mismos estos años en el momento de anunciar la convocatoria electoral. Asimismo, ha manifestado su deseo de que la nueva junta continúe velando e impulsando la marca, que tiene un gran potencial de crecimiento y que es imprescindible para el desarrollo del sector agroalimentario asturiano.