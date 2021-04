“El plan demográfico del Gobierno ignora el coste de los servicios en Galicia o Asturias”

Galicia tiene desde febrero la primera ley autonómica de impulso demográfico, una recopilación normativa de medidas de acoso a la despoblación aprobada en el parlamento solo con los votos del PP y de la que Fabiola García Martínez (Riveira, La Coruña, 1985), conselleira de Política Social de la Xunta, hizo apología en Oviedo, invitada por sus compañeros del PP asturiano. La estrategia gallega ofrece una “tarjeta bienvenida” con ayudas directas por nacimientos, escuelas infantiles gratuitas a partir del segundo hijo y, entre otras aportaciones, una red de “minicentros de día” para niños y mayores en el medio rural…

–¿No tiene la impresión de que todos los gobiernos ya están llegando tarde al reto demográfico?

–En Galicia llevamos muchos años trabajando para crear recursos y ponerlos a disposición de las familias. Ya Manuel Fraga planteaba éste en 1990 como uno de los grandes desafíos de la región. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esta ley, que elaboramos a partir de un observatorio del que formaban parte los partidos políticos, los sindicatos, el sector social o las universidades. Ellos marcaron los cimientos para que el Gobierno elaborase esta norma para la que quisimos una perspectiva transversal y un ánimo de consenso para evitar cualquier devaneo político.

–¿Cómo interpreta entonces el voto en contra de la oposición?

–Hemos trabajado la ley de la mano de los grupos del parlamento, hemos aceptado muchas de las enmiendas que nos presentaron, pero en el último momento tanto PSOE como BNG votaron en contra. Es una desgracia, lo sentimos muchísimo, porque esta no es una norma hecha por un partido, ni siquiera tiene una visión ideológica ni política, sino una clara perspectiva de país. Estamos convencidos de que dentro de unos años verán con claridad que es necesaria y útil para los gallegos.

–Habrá quien sostenga que es posible hacer lo mismo sin el armazón o el largo proceso de tramitación de una ley. ¿Qué les aporta el formato?

–Elevar las políticas demográficas a rango de ley demuestra la importancia que el Gobierno gallego otorga a esta cuestión. Hemos blindado las políticas en las que llevamos trabajando muchos años, medidas que ya son una referencia en España y por las que se han interesado muchos expertos, como la creación de miniescuelas infantiles gratuitas en el medio rural o minicentros de día, “casas niño” o del mayor… Galicia ha conseguido así crear empleo en el medio rural, o que las familias puedan continuar viviendo en el campo, o que conciliar no sea un lujo solo al alcance de quienes viven en las ciudades.

–El Gobierno asturiano presume de logros parecidos. ¿Qué opina de la política demográfica del Principado?

–Las comunidades autónomas fuimos las que estuvimos al pie del cañón y las que tomamos la iniciativa para que el Gobierno central se tomase en serio la importancia del reto demográfico. Somos regiones como Galicia, Asturias, Castilla y León y otras muchas, somos nosotros y los ayuntamientos, los que estamos poniendo en marcha servicios a disposición de las familias, los mayores y los jóvenes. Esperamos que de una vez por todas el Gobierno central también se tome en serio que el desafío demográfico es algo urgente, que es necesario empezar a poner las semillas para ir recogiendo unos frutos que no llegarán a corto plazo.

–Estas medidas carecen del rendimiento inmediato que tanto agrada a los políticos. A lo mejor eso es un problema.

–Nosotros llevamos ya muchos años tomándonoslo en serio. Para el presidente Feijóo ha sido siempre una prioridad y el resultado de estas políticas ya está beneficiando a los vecinos de Galicia.

–Plantean una “tarjeta bienvenida” con ayudas directas por nacimiento. Aquí los cheques bebé no han funcionado...

–Está clarísimo que nadie va a tener un hijo porque su Gobierno se lo pida o porque vaya a tener una ayuda económica, pero sí es una prestación más de ayuda. Nosotros la planteamos como una “tarjeta bienvenida” de 1.200 a 2.400 euros anuales que ahora incrementamos un 25 por ciento para los que viven en el medio rural. Pero no es solo eso; además, por ejemplo, en todos los ayuntamientos hay un recurso de conciliación, una escuela infantil a la que pueden llevar a los niños sabiendo que ya es gratuita para el segundo hijo y los sucesivos… Es una medida única y extraordinaria del Gobierno gallego.

–¿Qué le falta en la estrategia nacional que acaba de publicar el Gobierno?

–Carece de medidas concretas y de mecanismos de financiación, no delimita las áreas de actuación prioritaria que menciona y no tiene en cuenta el coste real de los servicios, algo fundamental, porque no es lo mismo prestar una atención sanitaria de máxima calidad en el centro de Madrid que en una aldea de Galicia y Asturias…

–Ese asunto será fundamental en el próximo debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. ¿Tienen hecho el cálculo del sobrecoste, de lo que penaliza prestar servicios a una población como la suya?

–Ponía el ejemplo de la atención sanitaria, pero podría poner también el del servicio de ayuda en el hogar. No es lo mismo que un cuidador vaya a casa de una persona mayor en el centro de una ciudad que en un pueblo de la montaña lucense. El Gobierno debe incrementar la financiación de la ley de dependencia, que establece claramente que estas medidas han de sufragarse al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas, pero Galicia soporta un 76 por ciento de la factura.

–Asturias y Galicia deberán hacer causa común en esa discusión políticamente transversal sobre el reparto de los fondos del Estado. ¿Están dispuestos a enfrentarse a gobiernos de su mismo partido, al de Madrid por ejemplo?

–Desde Galicia no vamos a dejar en ningún momento de reclamar lo que nos corresponde, más inversión que irá destinada a crear nuevos servicios para las personas mayores y con discapacidad. Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con muchos presidentes autonómicos y lleva muchos años tratando un tema central y común a muchas comunidades autónomas, como es el reto demográfico. Aquí no deberían interferir los colores políticos o las ideologías, porque todos buscamos lo mismo, trabajar para crear cada vez más y mejores servicios.