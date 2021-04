El aspirante a presidir Transparencia pone reparos al cargo si la sede está en Avilés

Ciudadanos había planteado que este nuevo órgano tuviera su sede en Avilés. No era una condición inamovible, sino una propuesta; los naranjas estaban dispuestos a apoyar el nombramiento, presentado por el PSOE y que contaba con el respaldo en principio de PP e IU.

Pero Fernández aseguró que no le parecía adecuado que las oficinas en Avilés por varias razones: la primera por él mismo: “Yo desde luego no iría a Avilés; es un problema de conciliación, mi mujer trabaja en Gijón y yo tengo que estar aquí”, dijo. La segunda, por los funcionarios del órgano: “Pueden decidir no ir a un determinado sitio si no les interesa”. La tercera, porque los integrantes del pleno de Transparencia (en su gran mayoría cargos políticos) perderían dinero: “Ir a Avilés supondría presupuestar las dietas”. Y la cuarta, porque sería más cómodo Oviedo: “Hace más sencilla la vida” para la entidad, ya que será el Instituto Adolfo Posada (con sede en la capital asturiana) el encargado de la formación de los altos cargos. Con todo, Fernández concluyó que la ubicación del órgano no es competencia suya.

“Avilés no es Botswana”

Las palabras del candidato a Presidente no sentaron nada bien a Ciudadanos. El diputado de los naranjas Luis Fanjul dijo que él mismo vive en la comarca avilesina y trabaja en Oviedo, y llegó a espetarle que “Avilés no es Botswana” en un tono que el diputado del PP Pablo González consideró que podía suponer un “acoso” al compareciente.

Tras la intervención, el apoyo de Ciudadanos al candidato, que el PSOE había tratado de lograr para que el nombramiento tuviese un amplio respaldo, empezó a hacer aguas. La portavoz de la formación, Susana Fernández, afirmó que su partido se replantea el voto favorable. “José Manuel Fernández nos parecía a priori un buen candidato para presidir el Consejo de Transparencia, con la trayectoria y reputación suficientes como para contar con nuestro voto favorable. Sin embargo, está claro que no lo conocíamos lo suficiente”, dijo. No obstante, bastan los votos del PSOE y el PP para su designación.

Fernández aseguró que su partido propuso la ubicación de Avilés “porque nos parecía justo que el tercer concejo contara con una institución autonómica de la que carece, y que sí tienen Gijón u Oviedo”. En concreto, Oviedo acoge la Sindicatura de Cuentas (cuyo Síndico Mayor es avilesino), y en Gijón se encuentra la sede del Consejo Consultivo. El resto de partidos, salvo Vox, trataron de orillar la declaración de José Manuel Fernández, quien ocupó en su día el cargo de director general de Justicia.

Pablo Álvarez-Pire, del PP, pidió dejar de lado debates “localistas estériles”, aseguró que su partido apoyará la ubicación “más conveniente” y planteó que lo importante es que el órgano funcione. Ángela Vallina, de IU, aseveró que “más allá de polémicas puntuales de una comparecencia, la bondad del Consejo de Transparencia se medirá pos sus acciones más que por sus ubicaciones”. Rafael Palacios, de Podemos, insistió en que el órgano acumula casi un año de retraso porque “quedó aparcada en el cajón de las cuestiones incómodas de la Consejería de Presidencia”. Adrián Pumares, de Foro Asturias, no vio descabellado que órganos autonómicos estuviesen fuera de Oviedo, pero consideró que debería ser planteado de forma razonada. “No vimos a nadie, tampoco a quienes tienen esta ocurrencia, quejarse por el traslado del IPLA de Villaviciosa a Oviedo”, dijo.

Vox fue más beligerante. Ignacio Blanco, su portavoz, expresó su “sorpresa” por la declaración del candidato que “achacó más a su conciliación familiar que a otros motivos”. “Es sorprendente que el candidato a la Presidencia del Consejo plantee tantos problemas para que este órgano esté en Avilés; en la era de las nuevas tecnologías, eso no debería ser tan relevante. Quizás la administración o el propio candidato sigan demasiado anclados en el pasado”.

Fuentes del grupo parlamentario del PSOE se limitaron a decir: “La decisión que finalmente se adopte sobre la ubicación no condicionará su buen funcionamiento”.