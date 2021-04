El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, transmitió ayer personalmente un mensaje de tranquilidad a la plantilla del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa). Los cambios que planea para potenciar la innovación, con la creación de la Agencia de Ciencia, no afectarán al personal. “Quiero contar con la plantilla”, aseguró a la delegación del sindicato CSIF con la que se reunió ayer. El Idepa cuenta en la actualidad con 53 trabajadores, de los que 39 son laborales y 14 funcionarios.

El comité de empresa del Idepa había presentado semanas atrás un escrito sobre el anteproyecto de la Agencia de Ciencia en el que expresaba cierta intranquilidad porque entendía que algunos de los fines del nuevo ente colisionaban con los objetivos, regulados por ley, del propio Idepa, sobre todo los relacionados con la coordinación con las empresas en proyectos de innovación, así como la mediación para la consecución de fondos y ayudas europeas, entre otros.

“El Consejero ha asegurado que confía en la experiencia del personal del Idepa, pero entiende que la entidad está más dedicada a los proyectos de I+D+i en el ámbito industrial y empresarial, y él pretende un nuevo enfoque para la innovación, que sea más transversal, para poder llegar a más actores de la sociedad asturiana”, comentó Sergio Fernández-Peña, presidente de CSIF Asturias, que estuvo acompañado por sus delegadas en Idepa, Inés Seijo y Ainhoa Suárez, en la entrevista con el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, que valoraron “muy positivamente”. El sindicato CSIF trasladó al titular de Ciencia la necesidad de que el personal de la futura Agencia de Ciencia e Innovación “esté formado por empleados públicos, ya sean funcionarios o laborales”. En la reunión trascendió que el Principado es una de las autonomías con menos personal dedicado a los proyectos de I+D+i.

CSIF pide que se reconozca su condición de sindicato mayoritario en el Principado

El presidente del sindicato CSIF en Asturias, Sergio Fernández Peña, aprovechó ayer su entrevista con el consejero de Ciencia, Innovación y Universidades, Borja Sánchez, para pedirle que se reconozca a la central su condición de sindicato mayoritario a efectos de una posible presencia en los órganos de nueva creación que dependan de su departamento. Uno de los entes que la Consejería de Ciencia tiene pendiente poner en marcha es el Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. “En el caso que se incluya a los sindicatos, he pedido que se tenga en cuenta que CSIF tiene la consideración de mayoritario, al igual que UGT y CC OO”, planteó Fernández-Peña, quien también reclama la inclusión en el Comité Asesor de Fondos Europeos, que depende de la Consejería de Hacienda. El sindicato CSIF ya planteó esta misma reivindicación en una reunión que mantuvo meses atrás con el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, pero de momento no ha obtenido respuesta alguna. En el caso de que el Gobierno no mueva ficha, CSIF Asturias está dispuesto a reclamar esa presencia institucional por vía judicial. “Tenemos sentencias ganadas en Cataluña, Canarias, Valencia y Baleares, y si es necesario iremos al Juzgado a pedir una participación para la que tenemos todos los certificados desde hace años”, manifestó Peña.