La Junta de Portavoces del parlamento asturiano ha decidido esta mañana, a propuesta del PSOE, aplazar el nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia. La medida se ha adoptado sin oposición al día siguiente de que José Manuel Fernández, aspirante al cargo a sugerencia del grupo socialista, manifestase sus reparos a llevar la sede del nuevo organismo a Avilés, tal y como proponía el grupo parlamentario de Ciudadanos. Fernández levantó ayer abundante polvareda política al poner serias objeciones a que la oficina estuviese asentada fuera de Oviedo. El aspirante, que en principio contaba con el respaldo de PSOE, PP e IU, y al que Ciudadanos tenía también intención de apoyar, argumentó su negativa con razones personales de conciliación -"yo no iría a Avilés, es un problema de conciliación, mi mujer trabaja en Gijón y yo tengo que estar aquí", dijo- y entre otras con la advertencia de que poner la sede en Avilés obligaría a "presupuestar dietas". También arguyó con la sede en Avilés podría disuadir a los funcionarios, que "pueden decidir no ir a un determinado sitio si no les interesa".

Las palabras del candidato llevaron a Ciudadanos a la protesta y el replanteamiento del respaldo que tenían pensado darle y generaron también rechazo en otros grupos de la Junta. El partido naranja había sugerido la ubicación de la sede como una fórmula aceptable de descentralización de la administración. Se propuso, según la portavoz parlamentaria de la formación naranja, Susana Fernández, "porque nos parecía justo que el tercer concejo contara con una institución autonómica de la que carece y que sí tienen Oviedo o Gijón".