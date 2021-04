Un 35% del profesorado interino, según los sindicatos organizadores, y un 5,17%, según la consejería de Educación, secundaron hoy la huelga convocada por SUATEA y SINTTA para exigir el aplazamiento de las oposiciones de Secundaria y la negociación de un nuevo acuerdo que dé estabilidad al colectivo. De forma paralela al parón, unos 300 docentes se concentraron en la Plaza de España de Oviedo para que la titular de Educación, Carmen Suárez, escuchase sus reivindicaciones. Los portavoces de SUATEA y SINTTA advirtieron: “Continuaremos con la lucha”.

A la huelga estaban llamados un total de 5.053 profesores interinos, que representan aproximadamente el 35% del colectivo en la escuela pública asturiana. El seguimiento fue pequeño si se atiende a las cifras aportadas por Educación: un 5,17% (248 docentes) hasta las 12 de la mañana –habrá una actualización a última hora de la tarde–. Sin embargo, SUATEA y SINTTA aseguran que la huelga fue respaldada por el 35% de los interinos, “siendo más significativa la respuesta en Secundaria y algunos centros del entorno de Oviedo, Gijón, Avilés y Cuencas”. “Es importante señalar la dificultad de obtener datos concretos porque cerca de la mitad de la plantilla de personal interino tiene contratos a media jornada, con lo que su presencia en los centros puede no coincidir con los miércoles”, aclaran los sindicatos convocantes, que rechazan las cifras de seguimiento ofrecidas por el Principado. “Solo en la concentración de Plaza de España hubo unas 300 personas, bastante más de las que dicen que secundaron la huelga”, agregan.

¿Por qué se convocó la huelga?

Tanto SUATEA como SINTTA creen que celebrar el próximo mes de junio un proceso selectivo con cerca de 7.000 aspirantes para 745 plazas de Secundaria y Formación Profesional (FP) supone una “temeridad”. La consejería de Educación remotó este año las oposiciones, tras aplazarse en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus. “Los profesores sufren desde inicio de curso una sobrecarga de trabajo, debido principalmente a la semipresencialidad y a la readaptación de la labor docente a unas condiciones nuevas. Todo ello en medio del estrés y ansiedad que supone el temor a los contagios”, argumentan. “En el caso del profesorado interino –continúan– esta ansiedad se incrementa ante la amenaza de unos proceso selectivo en el que se juegan sus puestos de trabajo”.

El acuerdo de interinidad actual “obliga a los docentes presentarse a las oposiciones y a realizar la primera prueba completa con lectura incluida”. “Salvo en caso de hospitalización por embarazo o parto, quienes no se presenten decaerán de las listas y perderán su puesto de trabajo”, agregan, poniendo como ejemplo comunidades en las que no es obligatorio hacer el examen para mantenerse en las listas: Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana... “Y en otras, como en Galicia y Castilla y León, ya han decidido que, ante la coyuntura sanitaria tan complicada, este año no será obligatorio presentarse a oposiciones y parece que el mismo camino seguirá Castilla La Mancha”, rematan.

El otro motivo por el que SUATEA y SINTTA llamaron hoy a la huelga es la negociación de un nuevo acuerdo de interinos. Según comentan, el acuerdo en vigor, “suscrito por ANPE y UGT, lejos de aportar una cierta estabilidad a los interinos valorando preferentemente la experiencia (así sucede en Andalucía, País Vasco, Valencia, Galicia, Cataluña, Baleares y Cantabria), se apuesta por establecer otros criterios, sobrevalorando la nota obtenida en los procesos selectivos”, critican. Por si fuera poco el acuerdo “no se ajusta ni de lejos a las pretensiones de la directiva europea y las sentencias del TJUE, pues puede ocurrir que muchas personas que han estado trabajando en abuso de temporalidad durante años o décadas pierdan su empleo”, concluyen.