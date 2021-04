Más de 27.000 asturianos se quedarán sin viajes del Imserso

Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores turísticos y agencias de viajes de Asturias (Otava), aseguró ayer que “no hay tiempo para cumplir con los plazos legales” para poner en marcha los viajes del Imserso. “El programa anterior no sirve. Habría que renegociarlo entero, sacar las bases del concurso, realizar el concurso y adjudicarlo, y eso si nadie recurre y hay que repetir el proceso. Todo eso lleva su tiempo. Ni el año pasado ni en lo que llevamos de éste se ha hecho nada, por eso es materialmente imposible sacarlo adelante”, explicó Fernández.

Las agencias de viajes tuvieron que pagar de su bolsillo las devoluciones de los gastos de gestión de los viajes suspendidos el año pasado por la pandemia. Eso, teniendo en cuenta que los precios establecidos por el Gobierno tanto para los hoteles como las agencias de viajes “no cubren ni siquiera los gastos”.

Así, el precio de la pensión completa es de 22 euros por persona y día, mientras que para las agencias no llega a los 10 euros por viajero. “Es una manera de tener abierto el establecimiento y también el empleo, pero no cubren los gastos. Y lo mismo nos ocurre a las agencias de viajes. El Gobierno es el primero en tirar los precios y en esas condiciones no se puede trabajar”, señaló Íñigo Fernández.

El Gobierno asegura, sin embargo, que ya se están manteniendo negociaciones, tanto con organizaciones representativas de personas mayores como de los operadores. “Hasta ahora no se sabe nada. Si hubo alguna reunión, se quedó ahí y no se ha movido nada más. Mucho van a tener que espabilar si quieren recuperar los viajes este año, pero ya tendría que estar todo hecho”, remarcó el presidente de Otava en Asturias.